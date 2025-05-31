Как приготовить пасту без кастрюли: интересный метод, не требующий усилий
Паста обычно готовится недолго, но если вы сначала кипятите воду в кастрюле, это может занять немного больше времени. Поэтому эксперты предлагают отказаться от этого метода в пользу более быстрой альтернативы.
По словам кулинарных профессионалов из Allrecipes, если блюдо нужно приготовить очень быстро, стоит воспользоваться еще одним популярным кухонным предметом – простой сковородой.
Ингредиенты
- 350 г спагетти
- 400 г консервированных помидоров
- одна крупная луковица, нарезанная
- четыре зубчика чеснока, очищенные и нарезанные
- две столовые ложки оливкового масла
- четыре столовые ложки песто
- три столовые ложки томатной пасты
- один литр овощного бульона
- одна чайная ложка соли
- 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца
- 200 г помидоров черри
- 75 г тертого пармезана.
Способ приготовления
Возьмите сковороду с крышкой и положите туда спагетти, консервированные помидоры, лук, чеснок, оливковое масло, песто, соль, перец и бульон. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 10 минут, пока паста почти не приготовится.
Добавьте помидоры черри и готовьте еще три-четыре минуты, пока паста полностью не станет мягкой, а помидоры черри не приготовятся. Разложите по тарелкам, посыпьте сверху пармезаном и наслаждайтесь.
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