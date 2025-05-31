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Как приготовить пасту без кастрюли: интересный метод, не требующий усилий

OBOZ.UA
NewsLife
1 минута
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Как приготовить пасту без кастрюли: интересный метод, не требующий усилий

Паста обычно готовится недолго, но если вы сначала кипятите воду в кастрюле, это может занять немного больше времени. Поэтому эксперты предлагают отказаться от этого метода в пользу более быстрой альтернативы.

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По словам кулинарных профессионалов из Allrecipes, если блюдо нужно приготовить очень быстро, стоит воспользоваться еще одним популярным кухонным предметом – простой сковородой.

Ингредиенты

  • 350 г спагетти
  • 400 г консервированных помидоров
  • одна крупная луковица, нарезанная
  • четыре зубчика чеснока, очищенные и нарезанные
  • две столовые ложки оливкового масла
  • четыре столовые ложки песто
  • три столовые ложки томатной пасты
  • один литр овощного бульона
  • одна чайная ложка соли
  • 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца
  • 200 г помидоров черри
  • 75 г тертого пармезана.

Способ приготовления

Возьмите сковороду с крышкой и положите туда спагетти, консервированные помидоры, лук, чеснок, оливковое масло, песто, соль, перец и бульон. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 10 минут, пока паста почти не приготовится.

Добавьте помидоры черри и готовьте еще три-четыре минуты, пока паста полностью не станет мягкой, а помидоры черри не приготовятся. Разложите по тарелкам, посыпьте сверху пармезаном и наслаждайтесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что добавить в пасту, чтобы она была еще вкуснее.

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