Как приготовить пасту без кастрюли: интересный метод, не требующий усилий

Паста обычно готовится недолго, но если вы сначала кипятите воду в кастрюле, это может занять немного больше времени. Поэтому эксперты предлагают отказаться от этого метода в пользу более быстрой альтернативы.

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По словам кулинарных профессионалов из Allrecipes, если блюдо нужно приготовить очень быстро, стоит воспользоваться еще одним популярным кухонным предметом – простой сковородой.

Ингредиенты

350 г спагетти

400 г консервированных помидоров

одна крупная луковица, нарезанная

четыре зубчика чеснока, очищенные и нарезанные

две столовые ложки оливкового масла

четыре столовые ложки песто

три столовые ложки томатной пасты

один литр овощного бульона

одна чайная ложка соли

1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца

200 г помидоров черри

75 г тертого пармезана.

Способ приготовления

Возьмите сковороду с крышкой и положите туда спагетти, консервированные помидоры, лук, чеснок, оливковое масло, песто, соль, перец и бульон. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 10 минут, пока паста почти не приготовится.

Добавьте помидоры черри и готовьте еще три-четыре минуты, пока паста полностью не станет мягкой, а помидоры черри не приготовятся. Разложите по тарелкам, посыпьте сверху пармезаном и наслаждайтесь.

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