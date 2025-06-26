Как приготовить замороженный горошек, чтобы он не разварился: кипятить не стоит!

Ключ к получению хрустящего горошка кроется не в варке замороженного продукта, а в использовании этого неожиданного метода.

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Этот рецепт содержит всего четыре ингредиента, включая горошек, и его можно приготовить всего за 10 минут до подачи. Все, что нужно, это большая сковорода, масло, сахар и чеснок, пишет OBOZ.UA.

Для начала высыпьте содержимое пакетика замороженного горошка в большую сковороду. Затем добавьте сверху шесть столовых ложек соленого масла, чеснок и сахар. Хотя сахар может показаться странным выбором, этот ингредиент никогда ваш горошек не будет слишком сладкими – просто добавьте достаточно, чтобы усилить естественную сладость этого ингредиента.

Пассеруйте на среднем огне, пока масло не растает, а горошек не приготовится. Затем просто приправьте солью и перцем, и овощи готовы к подаче.

Кулинары также рекомендуют не добавлять соль, пока вы не будете готовы подавать, поскольку это может обезводить блюдо, и оно не будет таким сладким на вкус.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно готовить зеленый горошек, чтобы не разварился.

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