Как распознать проблемы с зубами у собаки: ранние признаки

Каждый четвертый владелец собаки признается, что, по его мнению, не мог бы определить, здоровы ли зубы и десны его четвероногого друга.

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Опрос, проведенный среди 2000 владельцев собак, показал, что 30 процентов не были бы особо обеспокоены, если бы у их собачки был неприятный запах изо рта, поскольку они считают, что он есть у каждой собаки. Лишь четверть распознала бы чрезмерное слюнотечение и изменения настроения или поведения как стоматологическую проблему. Между тем пятая часть не осматривала зубы или десны своей собаки месяц или дольше, пишет Express.

Исследование было заказано компанией Purina Dentalife для запуска кампании по повышению осведомленности о стоматологии собак, которую поддерживает ветеринар доктор Пол Манктелоу, чтобы помочь владельцам выявить ранние признаки стоматологических проблем и понять, на что обращать внимание.

Стоматологические заболевания поражают более 80 процентов собак старше трех лет и часто остаются незамеченными.

Ранние признаки, такие как неприятный запах изо рта, покраснение или отек десен и образование зубного камня, можно легко пропустить, но инфекция может прогрессировать и влиять на общее состояние здоровья собаки. Вот почему ежедневный уход за зубами важен. Регулярная чистка зубов идеально подходит, но многие владельцы считают это сложной задачей.

Зубные жевательные пасты могут быть полезной частью ежедневного ухода за зубами для уменьшения зубного камня.

Регулярная проверка на наличие предупреждающих признаков и включение жевательных паст в распорядок дня собаки может помочь поддерживать здоровье зубов и десен.

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