Кинолог назвал породу собак, которая имеет самый сильный инстинкт охранника

Существует большое разнообразие пород собак, и дрессировщик назвал одну, которая может идеально подойти владельцам, которые ищут сильную, большую и умную собаку.

Видео дня

Уилл Атертон — клинический специалист по поведению собак, в недавнем видео в TikTok рекомендовал ротвейлеров людям, которые ищут породу собак-охранников.

Помните, что перед выбором породы собаки следует провести собственное исследование, поскольку она может не подходить для ваших личных потребностей или потребностей вашей семьи.

"Если вы ищете большую, мощную породу, с удивительными охранными инстинктами, впечатляющим видом как у мастифа, но в то же время хотите иметь собаку с интеллектом и способностью к дрессировке, как у немецкой овчарки, то ротвейлер может быть идеальным вариантом для вас", – объяснил он.

Ротвейлеры живут в среднем более десяти лет и требуют не менее двух часов физических упражнений в день. Эта порода от природы имеет инстинкт к защите хозяев и хорошо вписывается в семейную жизнь, если ее хорошо дрессировать и держать занятой.

Но стоит заметить, что ротвейлеры невероятно сильные, поэтому их не следует оставлять без присмотра с детьми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что собака чувствует боль.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.