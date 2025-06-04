Как собаки 'тестируют' своих хозяев: выяснилась одна очень интересная деталь

Исследования показали, что самки собак "оценивают своих хозяев гораздо строже, чем самцы".

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Британский ветеринар Алекс Кроу в своем новом видео в TikTok рассказал, что собаки женского пола чаще оценивают уровень компетентности своего хозяина.

"В 2022 году было проведено исследование, которое изучало, как собаки воспринимают различные виды человеческого поведения и их способность распознавать компетентность, а также то, меняют ли они собственное поведение в зависимости от уровня компетентности человека, и что действительно интересно, так это то, что они обнаружили, что самки собак гораздо лучше распознают компетентность в нас, людях, чем самцы", - пояснил он.

Во время исследования собаки наблюдали, как два человека пытались открыть контейнеры с едой или лакомствами. Одному человеку постоянно удавалось открывать контейнеры, тогда как другой намеренно не мог это сделать.

Исследователи оценили реакцию собак и обнаружили, что самцы не отдавали предпочтения ни одному из них, но самки в 83% случаев решили обратиться к "более компетентному человеку".

"Исследование также показало, что собаки-самки дольше смотрели на человека, который пытался открыть контейнер, а это свидетельствует об их восприимчивости и гораздо большем внимании. Итак, мораль этой истории заключается в том, что если у вас есть собака-самка, убедитесь, что вы всегда на высоте, потому что они наблюдают и, очевидно, осуждают", - добавил ветеринар.

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