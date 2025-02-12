Как сделать, чтобы орхидея цвела более 3 раз в год: простой способ

Нам нравится выращивать дома орхидеи благодаря их роскошным цветам – без них это комнатное растение выглядит довольно невзрачно. Но как быть, если принесенный из магазина цветок отцвел и больше не выпускает бутонов?

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Знание нюансов правильного ухода за орхидеями позволяет стимулировать их к цветению 3 и более раза в год. OBOZ.UA рассказывает, как добиться этого домашними средствами и чем подкормить растение, чтобы не причинить ему вреда.

Конечно, ключевым является режим полива цветка. Воду нужно вносить, как только корневая система цветка подсохнет. Постоянно держать орхидею влажной не стоит – это может повлечь загнивание корешков.

А вот что стоит добавить в воду для полива орхидеи, так это несколько небольших кусочков банановой кожуры. Этот продукт содержит калий, фосфор и кальций - все вещества, которые необходимы растению для частого и обильного цветения. Однако пользоваться им следует с осторожностью.

За 1-2 дня перед тем, как вы планируете полить свою орхидею, возьмите воду, которую будете использовать для этого, и добавьте в нее пару кусочков банановой кожуры. Поставьте сосуд с водой в темное и прохладное место. К моменту, когда вы будете поливать растение, банан отдаст в жидкость свои питательные вещества.

Все, что вам останется, это достать кожуру, развести настой чистой водой в соотношении 1:4 и полить раствором цветок. Способ полива при этом используйте то же, что и всегда.

Еще один способ использовать банановую кожуру для орхидей – это помыть свежий продукт, нарезать его на полоски и высушить на солнце. Сухую кожуру растирают в порошок и посыпают им субстрат, в котором растет орхидея. Главное правило – вносить совсем немного такой подкормки. Избыток питательных веществ может оказаться вредным для цветка. Здесь четко действует правило "меньше – значит больше".

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