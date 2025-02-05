В уходе почти не нуждаются: лучшие цветы для темных комнат

По правде говоря, комнаты наших домов – не самые освещенные участки пространства. Что в городской квартире, что в частном доме может быть слишком темно для того, чтобы разводить комнатные растения.

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Однако правильный подбор видов поможет решить эту задачу. С ними вы легко создадите пышный домашний сад, даже если живете в действительно темном доме. На какие цветы при этом стоит обратить внимание, рассказал-TikTok блогер themediterraneangardener, делящийся со своими подписчиками советами по садоводству. И вот его пятерка.

Замиокулькас

Это растение прекрасно чувствует себя в помещениях, где действительно не хватает природного света. "Благодаря глянцевым вертикальным вечнозеленым листьям оно может справиться с нехваткой воды и будет расти при слабом освещении", – пояснил блогер.

Драцена окаймлена

Это красивое растение с жесткими яркими листьями будет пышно выглядеть даже в темном помещении. По словам блогера, оно хранит воду в своем стволе, поэтому не требует особого ухода и отлично чувствует себя при слабом освещении. Однако следует отметить, что эта драцена может быть токсична для домашних животных, поэтому ее лучше держать в недоступном месте.

Филодендрон

Этот сорт, известный своими сердцевидными листьями, имеет прекрасное свойство виться, поэтому его можно спускать каскадами с высоты или направлять стебли вверх. Это также идеальное растение для новичков, ведь оно максимально выносливо для разных условий и быстро выпускает новые листочки, приобретая значительную длину.

Хамедорея изящная

Этот вид – еще один отличный выбор для новичков, поскольку хамедорее трудно нанести вред. Эта компактная комнатная пальма выдерживает не только низкую освещенность, но и сухую атмосферу. А вместо этого хорошо очищает воздух в доме и выводит токсины, поэтому, возможно, его стоит поставить даже в спальне у кровати.

Маранта беложильчатая

Это комнатное растение имеет интересное свойство сворачивать на ночь листики. Маранты немного привередливы, но усилия по выращиванию стоят того, ведь их декоративные свойства действительно незаурядны. Это идеальный вариант, если вы хотите добавить немного больше цвета в свое пространство, так как листья имеют яркие красные прожилки с розовой нижней стороной, и их также можно научить стелиться или расти горизонтально.

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