Как сделать, чтобы сирень долго стояла в вазе: весенние советы

Сезон цветения сирени такой непродолжительный и так особенный, что возникает вполне закономерное желание задержать его как можно дольше. Сделать это можно, если правильно хранить букет этих нежных цветов с опьяняющим ароматом.

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О лайфхаках, которые помогут сохранить срезанную сирень как можно дольше, рассказало издание Interia Kobieta. Оказывается, важно все – от времени сбора букета до ухода за ним.

Когда собирать сирень

Идея срезать сирень возникла у вас спонтанно? Лучше не поддаваться мгновенным порывам. Время сбора этого цветка имеет большое значение для того, чтобы букет как можно дольше сохранял свежесть. Оптимальными являются утренние и вечерние часы. Тогда температура воздуха ниже, а лепестки лучше наполнены влагой.

Старайтесь выбирать соцветия, бутоны которых раскрылись частично. Если вы соберете их, когда они полностью раскрыты, стоять в вазе долго они не будут.

Срезать или отламывать?

Существует мнение, что сирень лучше отламывать от куста. Якобы это обеспечит более пышное цветение в следующем году и сделает букет более выносливым. И действительно, отломанный кончик побега будет более эффективно поглощать воду.

Если же вы срезаете садовую сирень, всегда используйте чистые, острые садовые ножницы или секатор. Это поможет избежать заражения места среза, что безопаснее и для букета, и для куста.

В любом случае, перед тем, как поставить сирень в вазу, удалите нижние листья с веток. Если они попадут в воду, то начнут занывать и цветы быстрее испортятся. Это правило работает с абсолютно всеми цветами.

Неочевидный способ продлить жизнь сирени в вазе – это тщательно раздавить кончики стеблей непосредственно перед тем, как поместить их в нее. Это сохранит свежесть срезанного участка, что позволит цветам более эффективно поглощать воду. Также хорошей идеей будет погрузить стебли в кипяток на 10-15 секунд. Не все знают этот трюк, но благодаря ему сирень простоит в вазе много дней.

Как ухаживать за сиренью в вазе

Выбирая место для размещения цветов в вашем доме, учитывайте, что вазу с сиренью не следует ставить на полный солнечный свет, иначе цветы быстро сгорят под ультрафиолетом и опадут.

Избегайте также мест, где цветы будут подвергаться сквознякам. Букет не следует размещать вблизи бытовых вентиляторов или кондиционеров. Помните также, что цветам нужно каждый день менять воду. Если вы заметили, что стебли покрылись слизью, аккуратно промойте их под проточной водой.

Что бросить в воду для долговечности букета

Сирень очень хорошо реагирует на добавление в воду аспирина. Просто бросьте половину таблетки в вазу, чтобы предотвратить рост вредных бактерий и обеспечить лучшее усвоение питательных веществ.

Еще один совет – приготовить питательную смесь. Влейте две столовых ложки яблочного уксуса и две столовых ложки сахара в вазу с водой, тщательно перемешайте. Только после этого поместите цветы в подготовленную жидкость. Смесь не только обладает антибактериальными свойствами, но и питает растения.

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