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Как сделать дома средиземноморский сад: лучшие растения

Елена Былим
NewsLife
4 минуты
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Как сделать дома средиземноморский сад: лучшие растения

Создать дома сад, наполненный теплом и ароматом Средиземноморья, вполне возможно, если выбрать правильные растения. Средиземноморский стиль сочетает яркие цветы, ароматные травы и устойчивые к засухе деревья, которые придают саду особый шарм.

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Эти растения не только красивы, но и относительно просты в уходе, что делает их идеальными для дачного участка. В этой статье OBOZ.UA рассказывает о восьми растениях, которые помогут вам воссоздать средиземноморское настроение. Каждое из них имеет уникальные особенности и требования к выращиванию.

Инжир

Как сделать дома средиземноморский сад: лучшие растения

Инжир (Ficus carica) – это дерево с богатой историей, происходящее из Средиземноморья. Его сочные плоды можно есть свежими или сушеными, а листья придают саду экзотический вид. Инжир легко выращивать из семян, что делает его доступным для начинающих садоводов. Для наилучшего роста разместите дерево на солнечном месте или в полутени.

Требования к уходу: полное солнце или частичная тень, влажная, нейтральная или кислая почва.

Лаванда

Как сделать дома средиземноморский сад: лучшие растения

Лаванда (Lavandula) – символ средиземноморского сада, завораживающий своим ароматом и нежными цветами. Существует много видов, в частности английская, французская и испанская лаванда, которые цветут с конца весны до лета. Ее ароматные цветы и листья идеально подходят для создания спокойной атмосферы. Лаванда прекрасно смотрится в контейнерах или на приподнятых клумбах.

Требования к уходу: полное солнце, хорошо дренированная почва.

Розмарин

Как сделать дома средиземноморский сад: лучшие растения

Розмарин (Salvia officinalis) – вечнозеленый кустарник, который ценят за его кулинарные и лечебные свойства. Это растение привлекает пчел и бабочек, добавляя саду живости. Розмарин сохраняет зелень круглый год в теплых регионах, что делает его отличным выбором для клумб.

Требования к уходу: полное солнце, хорошо дренированная почва.

Наперстянка

Как сделать дома средиземноморский сад: лучшие растения

Наперстянка мелкоцветковая (Digitalis parviflora) поражает деликатными оранжевыми цветами, которые растут на высоких стеблях. Это растение идеально подходит для тенистых уголков сада, где оно привлекает внимание и поддерживает опылителей. Наперстянка любит стабильно влажную почву, но не терпит чрезмерного увлажнения.

Требования к уходу: от полного солнца до полутени, богатая гумусом, хорошо дренированная почва средней влажности.

Чист (ладанник)

Как сделать дома средиземноморский сад: лучшие растения

Кустарники рода Cistus славятся своими нежными цветами, которые цветут всего один день, но появляются в большом количестве. Особенно выделяется сорт Cistus ladanifer с белыми лепестками и красными пятнышками. Это растение цветет в течение всего лета, добавляя саду ярких красок.

Требования к уходу: полное солнце, хорошо дренированная почва.

Шалфей иерусалимский

Как сделать дома средиземноморский сад: лучшие растения

Phlomis purpurea – компактный кустарник с розовыми цветами, собранными в кольца. Это растение, любимое опылителями, хорошо переносит засуху после укоренения. Его лучше выращивать в контейнерах, чтобы контролировать распространение.

Требования к уходу: от полного солнца до полутени, хорошо дренированная почва.

Красный испанский мак

Как сделать дома средиземноморский сад: лучшие растения

Красный испанский мак (Papaver rupifragum) радует нежными бледно-оранжевыми цветами, которые цветут все лето. Этот многолетник легко выращивать из семян, и он идеально подходит для солнечных участков. Мак нуждается в минимальном поливе, что делает его практичным выбором.

Требования к уходу: полное солнце, хорошо дренированная почва.

Иудино дерево

Как сделать дома средиземноморский сад: лучшие растения

Иудино дерево, или церцис европейский, привлекает яркими розовыми цветами, похожими на горох. Эти цветы не только красивые, но и съедобные – их часто добавляют в салаты. Дерево хорошо адаптируется к засушливым условиям, но нуждается в слегка влажной почве.

Требования к уходу: от полного солнца до полутени, слегка влажная, хорошо дренированная почва.

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