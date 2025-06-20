Как сделать газон в разы гуще: простой способ

Летом газон может терять презентабельный вид по многим причинам. Растения на нем могут страдать из-за жары и засухи, а еще из-за того, что люди предпочитают проводить много времени на воздухе и физически повреждают покрытие.

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Также качество газонов может портить появление мха. Он конкурирует с травой за питательные вещества и влагу и процветает на влажных и затененных участках. Как побороть мох и улучшить качество газона, рассказало издание Express.

Существует множество методов уничтожения мха, но многие из них включают едкие химикаты, которые могут быть вредны для почвы, растений и диких животных в вашем саду. Если вы ищете менее токсичных методов, то на самом деле они существуют. Как рассказал изданию известный садовод Монти Дон, все, что понадобится для удаления мха, это обычные садовые вилы.

По словам Дона, мох "всегда является симптомом" плохого дренажа, пагубное влияние которого усиливается тенью. Поэтому побороть его поможет аэрация почвы с помощью вил. Проводить ее нужно хотя бы раз в год.

Инструмент просто втыкают в землю и слегка покачивают им из стороны в сторону, чтобы разрыхлить субстрат, но при этом не повредить растительный покров. Шаг между такими проколами должен составлять около 15 сантиметров.

После того, как вы воспользовались вилами, смешайте равные части верхнего просеянного слоя почвы, острозернистого песка и листового перегноя или компоста. Или, если у вас нет всех необходимых компонентов, вы можете воспользоваться одним только острозернистым или белым речным песком. Распределите смесь или чистый песок по области, которую вы прокололи, а затем сметите все жесткой метлой, убедившись, что смесь заполнила проколы. Это одновременно улучшит дренаж и подпитает траву.

Далее Дон рекомендует пройтись по газону проволочными граблями. Эта процедура известна как скарификация. Грабли должны вычесать из травы мох, а еще улучшить доступ воды и света к почве и корням травы. Мусор, который останется после такой процедуры, можно положить в компост. Газон напоследок нужно скосить. Но не срезайте растения слишком низко – это может повредить им и стимулировать повторное развитие мха.

Садовник предупредил, что сразу после таких процедур газон может иметь несколько печальный вид. Однако в течение недели состояние травы значительно улучшится и покрытие станет пышным и густым, как никогда.

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