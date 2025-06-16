Нельзя сажать во дворе: какие деревья притягивают молнию

Лето сопровождается таким атмосферным явлением, как гроза, и оно представляет немалую опасность из-за электрических разрядов от облаков, которые регулярно попадают в землю и различные объекты. Нередко объектами таких попаданий являются деревья, и замечено, что отдельные породы притягивают разряды чаще других.

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Еще это за породы, разбирался OBOZ.UA. Совсем отказываться от их высадки у себя на даче или возле дома не стоит, однако не лишним будет знать о такой их особенности.

Почему молнии выбирают те или иные деревья

Электрический разряд с неба, по законам физики, всегда ищет кратчайший путь к земле. Поэтому выбирает самые высокие объекты, например, высокие деревья, или хорошие проводники тока, а некоторые породы деревьев проводят электричество лучше.

Молния иногда буквально разрывает дерево, потому что сок мгновенно испаряется и расширяется, как взрыв. Поэтому рядом с породами, о которых говорится ниже, лучше располагать громоотвод, чтобы он принимал на себя опасный разряд.

Породы дерева, которые чаще поражает молния

Дуб

Высокое дерево с плотной и влажной древесиной сочетает в себе обе характеристики, которые "любят" молнии. Еще одна особенность, которая влияет на частоту попаданий – это способность дубов расти одиночно. На открытой местности такой одинокий объект делается удачной "мишенью" для молнии.

Клен

Пусть клены в среднем ниже дубов, все же они способны вырастать очень высокими. И так же имеют влажную древесину. Чтобы обезопасить свой участок, просто выбирайте низкорослые породы кленов.

Тополь

Пирамидальные тополя – отличный выбор для озеленения новых районов. Они быстро растут, вырастают высокими и хорошо очищают воздух (но в начале лета продуцируют много пуха). Эта же особенность, помноженная на влажную древесину, делает их очень привлекательными для молний. Дополнительную опасность представляет то, что тополя легко воспламеняются и могут стать триггером масштабного пожара.

Сосна

Самое высокое из хвойных деревьев имеет много смолы в своем составе. И эта смола легко загорается при попадании молнии. А форма дерева – вытянутая и высокая – является фактором опасности в грозу. Поэтому на участках с жилыми домами сосны лучше сажать на определенном расстоянии от этих домов.

Деревья, которые реже поражают молнии

К таким относятся породы, которые не вырастают очень высокими. А еще те породы, которые растут группами, а не одиночно. К таким деревьям можно отнести достаточно высокие буки – они любят "селиться" сразу целым лесом. Также относительно безопасными являются липы, березы и ели. Эти деревья имеют более низкую электропроводность.

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