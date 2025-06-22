Как сделать картофельное пюре легче и полезнее: замените один ингредиент

Картофельное пюре иногда может получиться с комками и сухим, если его приготовить с маслом, но есть гораздо лучший ингредиент, который делает его более нежным и полезным.

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Обычно в пюре добавляют сливочное масло, чтобы сделать его более кремовым, но оно также значительно увеличивает калорийность блюда и иногда может испортить текстуру, сделав его более липким или клейким. Однако, Кэти, повар и основательница Wholefood Soulfood Kitchen, посоветовала заменить масло на оливковое масло, пишет Express.

Это может показаться странным, но оливковое масло может значительно улучшить текстуру пюре, поскольку оно не утяжеляет картофель, что помогает сделать его более гладким и шелковистым.

Оливковое масло также добавляет больше влаги картофельному пюре, поэтому оно будет иметь насыщенный кремовый вкус, но также будет иметь меньше шансов стать сухим или комковатым.

Однако главной причиной использования оливкового масла является то, что оно богато полезными жирами, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет более здорового варианта, но все еще хочет вкусного пюре.

Этот простой рецепт облегчает картофельное пюре, улучшая его вкус и консистенцию, но лучше всего то, что для него нужны только три ингредиента с минимальными усилиями.

Как сделать картофельное пюре более легким и шелковистым

Вам понадобится (на четырех человек)

Четыре-пять средних картофелин (около 725 г)

Одна чайная ложка соли

40 мл оливкового масла

Способ приготовления

Для начала очистите и помойте картофель, затем нарежьте его на одинаковые кусочки, чтобы он равномерно проварился.

Далее положите картофель в большую кастрюлю и залейте его холодной подсоленной водой. Доведите воду до кипения, а затем уменьшите огонь до средне-сильного, чтобы картофель варился на медленном огне.

Картофель должен полностью приготовиться и стать мягким, если его уколоть вилкой. После того, как он будет готов, положите его в кухонное сито, чтобы стекла вода, но сохраните немного крахмальной воды.

Далее пришло время размять картофель. Лучшим инструментом для картофельного пюре является картофельная толкушка или ручная толкушка, поскольку это поможет вам получить лучшую текстуру.

Затем просто влейте оливковое масло и медленно перемешайте деревянной ложкой. Оливковое масло отлично подходит для этого блюда, также можно добавить любые другие ингредиенты, такие как измельченный чеснок, свежая зелень, лимонный сок для лучшего вкуса.

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