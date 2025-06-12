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Нежное пюре без комочков: рассказываем, как правильно готовить самое вкусное блюдо из картофеля
Картофельное пюре – лучшее блюдо из картофеля, так как готовится оно проще, чем любое другое блюдо из картофеля. Для того, чтобы пюре было без комочков, кулинары советуют добавить в пюре молоко, а также сливочное масло и перебить миксером.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пюре, со сливочным маслом и горячим молоком.
Ингредиенты:
- 800 г очищенного картофеля
- 1/2 ст.л. соли
- 30-40 г масла
- 200-250 г горячего молока
- зелень
Способ приготовления:
1. Картофель порежьте кубиком и варите до готовности.
2. После слейте воду, разомните картофель, добавьте масло, перемешайте, после влейте горячее молоко и главное – взбейте миксером.
3. Перед подачей присыпьте пюре зеленью!
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