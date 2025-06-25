Как сделать малину слаще без сахара: одна хитрость перед употреблением

Ягоды малины содержат наибольшее количество питательных веществ, когда они идеально спелые, поэтому их рекомендуется употреблять в течение одного-двух дней после хранения в холодильнике.

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Есть две важные вещи, которые следует помнить, а для тех, кто любит сладкое, одна из этих вещей обеспечит еще более сладкий вкус малины, пишет Express.

Конечно, первое, что нужно сделать, это помыть ягоды. Однако малина более "нежная", чем большинство фруктов, поэтому ее следует осторожно промывать прохладной водой, чтобы не испортить.

После промывки ягоды следует оставить, чтобы они нагрелись до комнатной температуры перед употреблением, поскольку это "усиливает их естественную сладость".

Употребление малины в период ее "пикового" созревания очень полезно для здоровья. Рианнон Ламберт, диетолог, получившая множество наград в этой области, и посол Британской организации производителей ягод, сказала: "Малина является естественным источником клетчатки, витамина С и антиоксидантов, причем некоторые из этих питательных веществ достигают пикового уровня, когда плод полностью созревает".

По ее словам, малину следует хранить в оригинальной упаковке, которая предназначена для обеспечения циркуляции воздуха и уменьшения накопления влаги. Ее также следует хранить в передней и центральной частях холодильника, в идеале при температуре от 0°C до 1°C.

Избегайте хранения ее в задней части холодильника, поскольку это может привести к более быстрому высыханию, а если вы будете держать малину на виду, это напомнит вам о необходимости съесть ее, прежде чем она испортится.

Малина лучше всего подходит в течение двух дней после хранения в холодильнике. Однако, если вы не планируете есть ее сразу, то можете положить в морозилку и сохранить для приготовления смузи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно заморозить малину на зиму.

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