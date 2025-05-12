Как сделать омлет еще пышнее: кулинары раскрыли секретные трюки

Для многих омлет - это блюдо, которое можно легко приготовить утром на скорую руку. Но если вы удивляетесь, почему ваши попытки не всегда выглядят так, как в кулинарных книгах, одно небольшое изменение в подходе к рецепту даст вам гораздо более пышный результат.

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Рэйчел Уолдер, частный шеф-повар, поделилась секретным способом приготовления этого блюда в рецепте на своем сайте. Она объяснила, что "секретный" способ сделать омлет идеально пышным - это "отделить белок от желтка и взбить белок, пока он не станет густым и почти не образует пики".

Рейчел подчеркивает, что во время разделения "ни один желток не должен попадать в белок, ни одна капля, иначе белки никогда не собьются до пиков".

Если вы не можете этого избежать, вы все равно можете использовать, чтобы приготовить (чуть менее пышный) омлет или просто сделать из них яичницу, добавляет она.

Во время приготовления взбитые желтки выливают к пенистым белкам и осторожно перемешивают, прежде чем добавлять их на сковороду, говорит Рейчел.

После приготовления небольшая настройка поможет получить легкую воздушную текстуру.

Между тем другой эксперт рекомендует добавить неожиданный ингредиент для усиления пышности яичницы. Элизабет, повар и основательница The Taste of Kosher, предлагает добавлять в яичную смесь ложку майонеза вместо молока, как это делает большинство.

Майонез на самом деле очень простой способ сделать яйца более насыщенными и воздушными, подчеркивает она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить пышный и высокий омлет.

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