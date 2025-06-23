Как сделать полотенца мягкими и пушистыми: положите в сушилку один предмет

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши некогда пушистые полотенца после стирки напоминают наждачную бумагу? Откройте для себя неожиданный трюк, который может восстановить их мягкость.

Видео дня

Есть простой, но необычный лайфхак, который может решить проблему и вернуть вашим полотенцам мягкое состояние. По словам Катажины Курилек, руководительницы прачечной лондонского отеля Hilton, добавление теннисного мячика в сушилку – "отличный способ распушить ваши полотенца", пишет Express.

Для достижения желаемого результата достаточно одного или двух теннисных мячей, которые должны быть чистыми. Как вариант, рекомендуется попробовать использовать мячи для сушки.

Внутри барабана теннисный мяч отскакивает, разделяя полотенца и пропуская больше воздуха между волокнами. Это смягчает их и помогает им равномерно высыхать.

Этот простой трюк также может помочь ускорить время сушки, поскольку теннисные мячи улучшают циркуляцию воздуха внутри барабана.

Еще один полезный совет, который следует помнить: хотя может возникнуть соблазн добавить больше смягчителя для ткани, когда ваши полотенца начинают шершавыми, это может иметь обратный эффект. Кондиционер для ткани прекрасно подходит для смягчения и придания свежего аромата, но его чрезмерное использование может покрыть и смазать волокна полотенец, что в конечном итоге уменьшит их впитывающую способность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, с чем стирать полотенца, чтобы они пахли как новые.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.