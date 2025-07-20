Как сделать полотенца пахучими без химии: натуральное средство

Часто, беря полотенце после душа, можно почувствовать от него легкий влажный и затхлый запах. Чаще всего виновницей этого является плесень – вид грибка, который процветает во влажной среде, и он все равно может оставаться на полотенцах, даже если вы часто их стираете.

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Но вместо того, чтобы выбрасывать их и заменять новыми, вы можете просто добавить в стирку одну вещь, которая эффективно борется с плесенью. Эксперт по чистоте Джулия Хант в своем Instagram рассказала, что использует масло чайного дерева, чтобы предотвратить запах затхлости от полотенец, удаляя плесень.

Оно изготовлено путем экстракции масла из листьев чайного дерева, используется в ряде натуральных средств для очистки благодаря своим природным антибактериальным и противогрибковым свойствам, которые борются с микробами.

Хотя это натуральное чистящее средство, оно может быть вредным при непосредственном нанесении на кожу или попадании внутрь, поэтому его следует хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.

Также лучше всего разбавить его перед нанесением на ткани, но Джулия уверяет подписчиков, что его природные антибактериальные свойства означают, что он эффективно "борется с плесенью", которая накапливается на полотенцах, и вы можете просто добавить немного к своему моющему средству, прежде чем бросать их на стирку.

Вы также можете попробовать добавить масло чайного дерева в бутылку с распылителем с водой и распылить его непосредственно на полотенца перед обычной стиркой, оставив на несколько минут, чтобы оно полностью впиталось.

Поскольку плесень процветает во влажной и сырой среде, всегда важно дать полотенцам полностью высохнуть, прежде чем складывать их и прятать.

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