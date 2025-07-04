Как сделать так, чтобы гортензии стали ярко розовыми: инструкция

Гортензии известны своими большими, пушистыми цветами, которые выглядят невероятно ярко летом. К тому же, как оказалось, изменить их цвет удивительно легко, если вы хотите добавить разнообразия в свой сад.

Видео дня

Некоторые виды, такие как гортензии с большими листьями, меняют цвет в зависимости от pH почвы, поэтому вы можете естественным образом сделать эти прекрасные растения еще более красочными, пишет OBOZ.UA.

Если вы хотите получить голубые цветы, вам нужно сделать почву более кислой, хотя часто гораздо легче сделать гортензии розовыми. Все, что для этого нужно, это использовать правильное удобрение, чтобы сделать их розовыми, поскольку им просто нужно повысить pH почвы.

Вопреки распространенному мнению, гортензиям не нужна действительно щелочная почва, чтобы стать розовыми – им просто нужна почва, менее кислая, чем для синих цветов.

Если ваша почва имеет более низкий, более кислый pH, вы можете добавить известковые удобрения, такие как ракушки устриц или доломит, чтобы повысить pH до желаемого уровня.

Садовая известь нейтрализует кислую почву, помогает добавить больше питательных веществ и уменьшает количество алюминия в почве, который является причиной посинения гортензий.

Попробуйте найти удобрение с высоким содержанием питательного фосфора, поскольку это также блокирует поглощение алюминия гортензиями, поэтому вы получите розовые или красные цветы.

Как сделать гортензии розовыми

Для начала обязательно проверьте pH почвы с помощью набора или монитора, который можно приобрести в садовом центре.

Розовые цветы появятся, если pH будет между 6,0 и 6,4. Однако, не стоит повышать pH выше этого значения, поскольку это может уменьшить количество железа в почве.

Если почва ниже 6,4, просто добавьте удобрение в землю, а затем обязательно тщательно полейте, чтобы растворить питательные вещества и ускорить реакцию.

Будьте терпеливы, поскольку изменение цвета гортензий может занять целый сезон или даже дольше. Просто проверяйте состояние почвы каждые несколько месяцев, продолжайте удобрять и поливать, и вскоре у вас будут ярко-розовые гортензии.

Как правило, легче контролировать pH почвы в горшках, чем на грядках, поэтому, если вы собираетесь сажать гортензии, подумайте о выращивании их в контейнере для более быстрого получения результатов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как изменить цвет гортензий на голубой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.