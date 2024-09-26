Как смотреть фильмы киновселенной Marvel: все варианты и полная хронология

Вскоре студия Marvel представит два новых фильма – в конце этого года выйдет "Веном: Последний танец", а весной фанатам представят команду злодеев "Громовержцы". Но сможет ли новичок, и опытный любитель комиксов, разобраться в тонкостях киновселенной?

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OBOZ.UA решил помочь разобраться с этим вопросом. Рассказываем как правильно смотреть фильмы Marvel, чтобы точно понять все нюансы всех сюжетов.

Что такое киновселенная Marvel

Киновселенной Marvel называют серию супергеройских фильмов, созданных по комиксам одноименной студии. Авторы объединили их в общую сюжетную линию. В частности, сделали это за счет многочисленных отсылок на другие проекты, которые можно найти в любом фильме или телешоу.

Если в сюжете нет таких отсылок, значит, он к киновселенной Marvel не принадлежит. К примеру, упомянутый уже "Веном" является сторонним сюжетом, хотя антигерой тоже принадлежит студии и входит в группу персонажей, связанных с Человеком-Пауком.

По году выпуска фильмы киновселенной Marvel делят на фазы. Сейчас идет уже четвертая. Первые три объединены в "Сагу Бесконечности", а вот три последующих вместе называются "Сагой Мультивселенной".

Фильмы Marvel по фазам киновселенной

Итак, если вы хотите просмотреть все супергеройские блокбастеры именно по фазам, то вот вам подсказка

Фаза 1

Железный человек

Железный человек 2

Тор

Капитан Америка: Первый мститель

Мстители

Фаза 2

Железный человек 3

Тор: Темный Мир

Капитан Америка: Зимний солдат

Стражи Галактики

Мстители: Эра Альтрона

Человек-муравей

Фаза 3

Капитан Америка. Гражданская война

Доктор Стрэндж

Стражи Галактики 2

Человек-паук: Возвращение домой

Тор: Рагнарек

Черная пантера

Мстители: Война бесконечности

Человек-муравей и Оса

Капитан Марвел

Мстители: Финал

Человек-паук: Вдали от дома

Фаза 4

Черная вдова

Шанг-чи и легенда десяти колец

Вечные

Человек-паук: Нет пути домой

Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия

Как смотреть фильмы Marvel в хронологическом порядке

Так выстроились все фильмы, если вы хотите посмотреть их по неофициальной хронологии. В таком случае их нужно пересматривать в порядке выхода на экраны. И вот как это было.

Капитан Америка: Первый мститель

Капитан Марвел

Железный человек

Невероятный Халк

Железный человек 2

Тор

Мстители

Тор: Темный Мир

Железный человек 3

Капитан Америка: Зимний солдат

Стражи Галактики

Стражи Галактики Том. 2

Мстители: Эра Альтрона

Человек-муравей

Капитан Америка: Гражданская война

Черная пантера

Человек-паук: Возвращение домой

Черная вдова

Доктор Стрэндж

Тор: Рагнарек

Человек-муравей и Оса

Мстители: Война бесконечности

Мстители: Финал

Шанг-чи и легенда десяти колец

Человек-паук: Вдали от дома

Вечные

Человек-паук: Нет пути домой

Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия

Как правильно пересмотреть все проекты Marvel

Если же у вас есть много времени и вдохновения и вы хотите посмотреть все элементы киновсеобразия Marvel, то есть шпаргалка и для вас. В этом случае вам нужно просмотреть еще и сериалы, и вот в такой последовательности.

Капитан Америка: Первый мститель

Агент Картер (Marvel One-Shot)

Агент Картер 1-2 сезон

Капитан Марвел

Железный человек

Невероятный Халк

Железный человек 2

Консультант (Marvel One-Shot)

Забавный случай произошел на пути к Молоту Тора (Marvel One-Shot)

Тор Мстители Пункт 47 (Marvel One-Shot)

Железный человек 3

Да здравствует король (Marvel One-Shot)

Агенты Щ.И.Т. 1 сезон, с 1 по 7 серии

Тор: Темный Мир

Агенты Щ.И.Т. 1 сезон, с 8 по 16 серии

Капитан Америка: Зимний солдат

Агенты Щ.И.Т. 1 сезон, с 17 по 22 серии

Стражи Галактики

Стражи Галактики 2

Сорвиголова 1 сезон

Агенты Щ.И.Т. 2 сезон, с 1 по 19 серии

Джессика Джонс 1 сезон

Мстители: Эра Альтрона

Агенты Щ.И.Т. 2 сезон, с 20 по 22 серии

Сорвиголова 2 сезон

Люк Кейдж 1 сезон

Человек-муравей

Агенты Щ.И.Т. 3 сезон, с 1 по 14 серии

Плащ и кинжал 1 сезон

Железный кулак 1 сезон

Плащ и кинжал 2 сезон

Защитники 1 сезон

Беглецы 1 сезон

Агенты Щ.И.Т. 3 сезон, серии с 15 по 19

Каратель 1 сезон

Капитан Америка: Гражданская война

Агенты Щ.И.Т. 3 сезон, серии с 20 по 22

Черная пантера

Черная вдова

Беглецы 2 сезон

Нелюди 1 сезон

Джессика Джонс 2 сезон

Беглецы 3 сезон

Человек-паук: Возвращение домой

Агенты Щ.И.Т.: Рогатка 1 сезон

Люк Кейдж 2 сезон

Доктор Стрэндж

Агенты Щ.И.Т. 4 сезон, с 1 по 8 серии

Железный кулак 2 сезон

Сорвиголова 3 сезон

Агенты Щ.И.Т. 4 сезон, с 9 по 22 серии

Каратель 2 сезон

Джессика Джонс 3 сезон

Тор: Рагнарек

Агенты Щ.И.Т. 5 сезон, с 1 по 19 серии

Человек-муравей и Оса

Мстители: Война бесконечности

Агенты Щ.И.Т. 5 сезон, с 20 по 22 серии

Агенты Щ.И.Т. 6 сезон

Агенты Щ.И.Т. 7 сезон

Мстители: Финал

ВандаВижен 1 сезон

Сокол и Зимний Солдат 1 сезон

Шанг-чи и легенда десяти колец

Человек-паук: Вдали от дома

Вечные

Человек-паук: Нет пути домой

Соколиный Глаз

Что если…? 1 сезон (альтернативный график)

Локи 1 сезон (альтернативный график)

Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия

Лунный рыцарь

Мисс Марвел.

Ранее OBOZ.UA публиковал первый трейлер фильма "Громовержцы", который должен выйти в мае следующего года и рассказать о команде антигероев на задании правительства США.

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