У Marvel появится целая команда антагонистов: вышел трейлер нового фильма 'Громовержцы'

Прощайте, хорошие ребята, теперь студия Marvel будет рассказывать о плохих. Комикс-гигант выпустил трейлер супергеройского боевика "Громовержцы", главными героями которого стали неудачники, злодеи и прочие не слишком положительные персонажи.

Ролик вышел на Youtube-канале Marvel Entertainment и менее чем за сутки собрал свыше 9 миллионов просмотров. Картина выйдет в мировой прокат в мае и станет 36 по счету в киновселенной Marvel.

Детали сюжета "Громовержцев" держатся в секрете. Известно лишь, что фильм расскажет о команде супергероев с небезупречной репутацией, которую правительство США отправляет на секретную задачу. Судя по трейлеру, отношения у них при этом будут складываться не самым простым образом.

Больше внимания в трейлере уделяется Елене Беловой – одной из Черных вдов. Ее в картине играет Флоренс Пью. Бок о бок с ней будут действовать Зимний солдат (Себастиан Стэн), Призрак (Анна Джон-Кеймен), Красный страж (Дэвид Гарбор), Таскмастер (Ольга Куриленко). Также в фильме появится Валентина Аллегра де Фонтейн в исполнении Джулии Луи-Дрейфус и Уаят Рассел, который сыграет персонажа по имени Агент США. В касте заявлены Гаррисон Форд, Лоренс Фишберн, Рэйчел Вайс и другие звезды.

Режиссером картины выступит Джейк Шреер, известный по работе над фильмами "Робот и Фрэнк", "Ссора", "Бумажные города". Сценарий на основе комиксов Курта Бусека и Марка Багли написал Эрик Пирсон. Он уже работал с Marvel над фильмами "Тор: Рагнарек" и "Черная вдова", а также блокбастером "Годзилла против Конга". Кевин Файги продюсирует проект.

Фильм уже сравнивают с успешным релизом конкурентов из DC "Отряд самоубийц". А еще с "Бойцовским клубом" Дэвида Финчера – это из-за песни Where Is My Mind? группы Pixies, звучащей в трейлере – она же сопровождала финальную сцену кинохита 1999 года.

Ожидается, что в украинский прокат "Громовержцы выйдут" 1 мая 2025 года. Дублированный трейлер пока не был опубликован.

