Как создать идеальные живые бордюры в саду: советы от эксперта

Хорошо спроектированные садовые бордюры могут добавить красоты и шарма любому ландшафту. Их создание – это безграничный простор для творчества.

Видео дня

Они идеально подходят для обрамления и декорирования периметра сада, а также служат разделителями для больших участков. Эксперт по садоводству Гарри Боделл поделился одним ключевым советом, как сделать ваши бордюры безупречными, не тратя на них много денег или времени, пишет Express.

Он говорит, что одним из главных факторов является выбор стиля посадки и цветовой гаммы. Для этого надо правильно подобрать растения.

Выбирайте смелые цвета для яркой, экзотической атмосферы в саду или нежные пастельные тона для сдержанного ландшафта, напоминающего сельский коттедж.

Учитывая это, вы можете создать идеальный сад, который сразу будет выглядеть презентабельно.

Эксперт также советует тщательно расположить растения и обеспечить аккуратность краев газона. После того, как вы выбрали растения, пришло время решить, как вы их расположите.

Хорошей идеей будет сначала разместить растения на месте, где должен быть бордюр, не высаживая их непосредственно, чтобы увидеть, как они будут сочетаться друг с другом.

Не забудьте учесть размер растения, когда оно достигнет зрелости, решая вопрос размещения. Более высокие растения лучше всего будут выглядеть сзади, чтобы скрыть границы и служить фоном для меньших, более ярких растений спереди.

Следуя этим двум простым советам, вы сможете легко создать хорошую схему посадки растений для вашего бордюра, которая будет простой, но эффектной. Добавление цвета сделает ваш сад ярким, а также придаст ему ухоженный вид.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отпугнуть котов от сада.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.