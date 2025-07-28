Топ-3 безопасных средств, которые помогут отпугнуть котов от сада

Коты могут свободно передвигаться, где им заблагорассудится, что иногда раздражает. От использования сада в качестве туалета до выкапывания растений, кошки любят исследовать все вокруг. Однако, если вы замечаете, что они становятся надоедливыми, возможно, стоит принять меры, чтобы попытаться их отпугнуть.

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Согласно онлайн-форуму, есть несколько естественных способов, которые могут помочь. В группе Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook анонимный участник попросил совета.

"Я на грани отчаяния. Соседские коты начали использовать мой сад как туалет. Что я могу сделать, чтобы избавиться от них, и что я могу сделать после того, как уберу беспорядок, чтобы они не возвращались? Я очень ненавижу убирать, и делаю это по меньшей мере несколько раз в день", – написал он.

Как остановить котов

Хлопья чили

Ими надо посыпать сад, как минимум два раза в неделю, тогда перестанут заходить на вашу территорию.

Цедра цитрусовых

Разложите апельсиновую или лимонную кожуру в своем саду. Коты не любят цитрусовые, их запах будет отпугивать их. К тому же, этот метод не вредит другим растениям и домашним животным.

Кофейная гуща

Эксперты советуют использовать этот ингредиент, поскольку коты "абсолютно ненавидят" его запах и текстуру. Ею можно посыпать бордюр, тогда коты сами не захотят заходить в ваш сад.

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