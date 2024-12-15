Как спасти фиалки, если сохнут листья: советы

Фиалки – довольно неприхотливые растения. Однако зимой можно заметить, что листья начинают сохнуть и скручиваться, а цветы выглядят хрупкими и болезненными. В первую очередь следует тщательно осмотреть фиалку, чтобы определить причины такого состояния.

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OBOZ.UA рассказывает, как спасти фиалки, если сохнут листья. Есть несколько эффективных советов.

Почему сохнут листья

Причинами высыхания листьев могут быть:

заболевание (нужно дополнительно осмотреть побеги и стебли);

неправильный режим полива – фиалка может страдать как от обильного полива, так и недостаточного;

нехватка питательных веществ – фиалка периодически нуждается в удобрении почвы;

чрезмерная сухость воздуха – фиалка любит умеренную влагу. Если фиалка на солнечной стороне подоконника, обязательно закройте окно фольгой, чтобы растение не получило ожогов;

жесткая неочищенная вода из крана. В плохо очищенной воде имеются тяжелые соли и хлор, негативно влияющие на цветок.

Как спасти фиалку

Прежде всего, нужно наладить режим полива. Зимой поливать фиалку стоит чуть реже, а летом – чаще. Надо смотреть на состояние почвы – она не должна быть слишком влажной. Можно приобрести горшки с автополивом.

Поливать можно только очищенной водой. Жесткую воду нужно предварительно фильтровать.

Позаботьтесь об увлажнении воздуха. Можно просто положить мокрое полотенце на батарею – на время воздух немного увлажнится.

Хотя фиалки и неприхотливые растения, следует регулярно делать подкормку почвы. Растению требуются микро и макроэлементы. Следует добавлять удобрения и пересаживать фиалку в новую почву, особенно если цветок разрастается и ему не хватает места в емкости.

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