Для покоя и релакса: названо лучшее место в Европе для зимних прогулок

Если вы ищете идеальное направление для зимнего отдыха, стоит обратить внимание на регион Алту-Дору в Португалии или на популярную скандинавскую столицу. Эксперты Emerald Cruises недавно провели опрос и проанализировали данные онлайн-поиска, чтобы определить самые популярные места для отпуска зимой.

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Португалия, Копенгаген и Вьетнам стали ведущими направлениями, причем Португалия возглавила список благодаря своим потрясающим ландшафтам и культурному богатству. Детали рассказало издание Express.

В частности, регион реки Дору в Португалии привлек 201 000 поисковых запросов в месяц, что делает его самым лучшим выбором для отдыха зимой. Дору – это винодельческий регион, расположенный на некотором расстоянии в верхнем течении Порту и защищенный горными хребтами от влияния побережья. Здесь производят лучшие вина в стране.

Дора защищена от атлантических ветров горами Марао и Монтемуро и имеет континентальный климат с жарким и засушливым летом и прохладной, но мягкой зимой.

Копенгаген – это довольно уютный город как для европейской столицы. Туристы отмечают, что местное население очень доброжелательно и прекрасно говорит по-английски. Город расположен на островах Зеландия и Амагер, отделенных от Мальме, Швеция по Ересунскому проливу. Эресуннский мост соединяет два города по железной дороге и автодороге.

"Здесь очень мало мусора, относительно мало трафика, много велосипедов и прогулочных зон. Так что совсем нет впечатления, что вы оказались в центре столицы. Копенгаген – это об уюте и комфорте", – пишут путешественники отзывы в соцсетях.

Следует отправиться на вечернюю экскурсию по каналам – это отличная возможность открыть город по-новому. Самый старый район Копенгагена часто называют Мидделдалдербюэном (средневековый город).

Однако наиболее характерным районом является Фредериксстаден, где находится дворец Амалиенборг, над которым возвышается купол Мраморной церкви и несколько элегантных особняков в стиле рококо XVIII века. Внутренний город включает в себя Слотсгольмен, дворец Кристиансборг и Кристиансгавн. Берсен и дворец Фредериксборг – яркие примеры голландского ренессансного стиля.

Копенгаген – относительно небольшой город, поэтому пешие прогулки станут идеальным вариантом. Есть также бесплатные велосипеды, но их бывает тяжело найти. Кроме того, вы можете взять велосипед напрокат в одном из многочисленных сервисов, расположенных по всему городу.

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