Какой праздник отмечают 15 декабря: интересные факты

15 декабря имеет особое значение в религиозном, профессиональном и историческом календаре. В этот день почитают Святых праотцев, Святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского, а также Собор Крымских святых и Преподобного Павла Латрийского.

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Также в этот день Украина отмечает День работников суда, подчеркивая важность правосудия в обществе. Кроме того, этот день памятен из-за трагических событий "Греческой операции" НКВД, которая оставила глубокий след в истории.

Одним из важных религиозных событий этого дня является исторический Объединительный собор Украинской поместной православной церкви, состоявшийся в 2018 году в Софийском соборе Киева. На соборе избран первый предстоятель Украинской Православной Церкви – митрополит Епифаний, знаменуя новый этап в духовной жизни страны.

Важная дата для истории украинской энергетики: 15 декабря 2000 окончательно прекратила работу Чернобыльская АЭС. Это событие стало символом завершения эпохи, отмеченной одной из самых масштабных техногенных катастроф в мире.

В научной истории 15 декабря также занимает определенное место. В 1970 году межпланетная станция "Венера-7" совершила первую в истории посадку космического аппарата с Земли на другую планету. Этот прорыв в космической области показал возможности человечества в исследовании далеких миров.

Этот день связан с кинематографической историей. В 1939 году состоялась премьера легендарного фильма "Унесенные ветром" в Атланте. Экранизация романа Маргарет Митчелл получила мировое признание и стала кинематографической классикой.

Не менее важны и трагические события. В 1932 году ЦК КП(б)У утвердил перечень районов Украины, куда прекращали поставлять продовольственные товары из-за срыва планов хлебозаготовки, что стало началом Голодомора. Это преступление против украинского народа остается в памяти поколений.

Итак, 15 декабря объединяет события из разных сфер – от религии и правосудия до науки, культуры и трагических страниц истории. Этот день является напоминанием о важных вехах, которые формировали современный мир.

Исторические события 15 декабря

1699 год: вышел указ Петра I о введении юлианского календаря в Московии.

1939 год: премьера фильма "Унесенные ветром". Эта кинолента стала классикой мирового кинематографа и получила множество наград.

1961 год: суд в Иерусалиме приговорил Адольфа Эйхмана к смертной казни. Это явилось одним из важнейших процессов в борьбе с нацизмом.

1964 год: в Канаде принят государственный флаг с кленовым листом. Этот символ стал одним из самых известных в мире.

1995 год: Европейский суд вынес решение по "делу Босмана", кардинально изменившему футбол. Теперь футболисты получили право свободно переходить в другие клубы после окончания контракта.

2000 год: В Украине началась акция протеста "Украина без Кучмы". Эти события стали важным этапом в истории независимой Украины.

Кто празднует именины 15 декабря

15 декабря – прекрасная дата для поздравления с Днем ангела своих близких и знакомых. Именно в этот день именины празднуют люди со следующими именами:

Мужские имена: Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Матвей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор.

Женские имена: Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара.

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