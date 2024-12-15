Сколько лет брату: хитрая головоломка

Есть много видов головоломок – математические, логические, визуальные. Их объединяет то, что все они – при регулярной практике – будут иметь полезное долгосрочное влияние на мозг. Есть теория, что ежедневные мозговые тренировки могут снизить риск возникновения возрастных неврологических заболеваний, в том числе деменции.

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Предлагаем проверить себя любопытной загадкой на логику. Недавно в сети распространили загадку, которая проверяет ваши математические и логические способности, и все, что вам нужно сделать, это определить возраст младшего брата.

"Когда мне было четыре года, мой брат был вдвое моложе меня. Сейчас мне 18, сколько лет моему брату?

Этот тип вопросов является одним из тех, которые в начале закладывают словесную ловушку, что может заставить вас переосмыслить ответ, хотя на самом деле он намного проще, чем кажется на первый взгляд.

Самым распространенным вариантом было автоматически разделить возраст наполовину, чтобы дать ответ. На самом же деле "9" – неправильный ответ. Если вы тоже так сочли, попробуйте еще раз внимательно перечитать условие задачи.

Головоломки стимулируют работу префронтальной коры мозга, что отвечает в том числе и за когнитивные навыки.

Правильный ответ

Брат всегда будет на 2 года младше. То есть сейчас брату 16 лет.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

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