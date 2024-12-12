В сказочной деревне в Альпах платят за переезд: в чем 'фишка'

Если вы мечтаете жить где-нибудь в Швейцарских Альпах, но думаете, что это слишком дорого – вы не ошибаетесь. Однако в селе Альбинен вам даже готовы заплатить за переезд. Это идиллическое швейцарское сообщество готово принять новичков с распростертыми объятиями, но есть нюансы.

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За переезд готовы выплатить 20 000 швейцарских франков (21 500 евро) за взрослого и 10 000 швейцарских франков за ребенка. Детали рассказало издание Express.

Представьте, что вы просыпаетесь посреди заснеженных вершин, дышите свежим горным воздухом и знаете, что ваша семья находится в одном из самых безопасных и счастливых мест в мире.

Как говорит Уэйн Миллз, руководитель отдела операций в Seven Seas Worldwide, "вы получаете новый старт и руку помощи, тогда как местная экономика получает крайне необходимый толчок".

Швейцария – одна из самых богатых стран мира, которая предлагает эффективные государственные услуги, высокий уровень здравоохранения, более спокойный темп жизни без ущерба для доступа к современным удобствам.

Что отличает Швейцарию, так это сочетание природной красоты и практичности. Страна добивается успехов во всех сферах: от туризма и качественного образования стабильной экономики.

Предложение Альбинена является одной из нескольких всемирных инициатив, направленных на решение проблемы сокращения населения в сельской местности.

"Швейцарию регулярно упоминают как одну из самых безопасных и счастливых стран в мире, и Альбинен является отличным примером чему. Здесь спокойно, безопасно и удобно. Альбинен предлагает невероятное качество жизни", – отметил Миллс.

Альбинен – это небольшая деревня в регионе Вале с населением в несколько сотен жителей. В соседнем городе Лойкербад есть термальные ванны и горнолыжные комплексы, а в большие города Берн и Женева можно доехать всего за несколько часов.

Чтобы иметь право на финансовое поощрение, нужно соответствовать нескольким требованиям:

возраст – кандидаты должны быть моложе 45 лет;

время – кандидату нужно взять на себя обязательство жить в Альбинене по крайней мере десять лет;

финансовые вложения – кандидат обязуется приобрести или построить недвижимость стоимостью не менее 200 000 швейцарских франков.

Такие страны, как Италия, Япония и Греция, недавно начали подобные инициативы по возрождению сельских территорий и борьбе с демографическим кризисом. К примеру, некоторые итальянские села продают дома всего за 1 евро, а некоторые японские города предлагают гранты удаленным работникам, желающим переехать.

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