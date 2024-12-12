Культовые фильмы о человеческом подсознании: подборка на выходные

Иногда мы сами не можем объяснить, почему поступили таким или иным образом и списываем иррациональные поступки и непостижимые мысли на проделки подсознания. Этот загадочный слой нашей личности, иногда захватывающий над нами власть, не мог не привлечь внимание кинематографистов.

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О влиянии подсознания на нашу жизнь снято немало фильмов. OBOZ.UA собрал список с отличными рейтингами на агрегаторе IMDb.

Начало

Любитель всевозможных загадок Кристофер Нолан не мог обойти эту тему своим вниманием. В 2010 году он выпустил научно-фантастический психологический триллер "Начало" о команде профессиональных воров, ворующих корпоративные секреты, проникая во сны своих жертв. Нолан взял за основу своего произведения явление осознанных сновидений, которое наука до сих пор не может подробно объяснить. Так же зрители вот уже почти полтора десятка лет не могут выяснить, какие сцены из этого фильма описывают реальность, а какие являются фрагментами сновидений.

Мыслями наизнанку

Мы не знаем, как появляются эмоции и через какие механизмы они нами управляют. Однако, можем научиться их контролировать, хотя они и лежат вне нашего сознания. И именно об этом рассказывает отличный мультфильм студии Pixar. Главная героиня картины – 11-летняя Райли, в голове которой сосуществуют Радость, Печаль, Страх, Гнев и Отвращение. Раз за разом они начинают спорить, чтобы решить, кто будет управлять девочкой. Им придется найти способ договариваться между собой, чтобы не превратить жизнь Райли в полный хаос.

Быть Джоном Малковичем

Профессия актера – одна из немногих, позволяющая использовать свое подсознание. Именно с его помощью актеры создают разные образы и перевоплощаются в совершенно непохожих на себя персонажей. По сюжету картины главный герой по имени Крейг Шварц является именно актером. Он находит себе новую работу. Однако его "офис" находится на странном 7 ½ этаже, где невозможно выпрямиться во весь рост. За одним из шкафов он находит дверь, ведущую в голову его выдающегося коллеги Джона Малковича. Крэйг объединяется со своей коллегой Максин и организует бизнес – каждый желающий может за 200 долларов 15 минут побыть во внутреннем мире кинозвезды и понять, как это все работает.

Области тьмы

Писатель-неудачник Эдди Мора вот-вот пропустит крайний срок подачи рукописи в издательство, но даже не может начать новую книгу. Его возлюбленная не выдерживает этого кризиса и бросает его. Кажется, вся жизнь идет кувырком. Поэтому Эдди, которому уже нечего терять, соглашается на предложение своего друга испытать таинственный препарат. Он помогает открыть потенциал мозга полностью. Под действием таблеток Эдди возвращает контроль над своей жизнью, но вокруг него начинают происходить ужасающие события и загадочные смерти. Герою придется пройти немало испытаний, чтобы не только раскрыть страшные тайны, связанные с удивительным препаратом, но и придумать, как не упустить полученные от него суперспособности.

Бойцовский клуб

Главный герой фильма – безымянный мужчина лет 30, который по всем внешним признакам добился незаурядного успеха в жизни. Несмотря на то, что волноваться будто бы не о чем, его мучает страшная бессонница, из-за которой он не может отличить реальность от бреда. Врач предлагает ему вместо снотворных пилюль попробовать заняться спортом и начать посещать группу для смертельно больных людей. Мол, так он поймет, что его проблемы по сравнению с неизбежной смертью не так уж страшны, и успокоится. В группе он знакомится с такой же симулянткой по имени Марла Зингера, а еще встречает в баре эксцентричного торговца мылом Тайлера Дердена. С появлением этих двух странным образом совпадает взрыв, разрушающий жилище героя. Так в один момент ему приходится кардинально изменить свою жизнь и окунуться в перипетии, которые он до того представить себе не мог. Герой постепенно теряет контроль над событиями. Но не является ли то, что с ним происходит, игрой его истощенного подсознания?

Враг

Университетский преподаватель Адам Белл со скуки берет в прокате какой-то неизвестный фильм. И внезапно замечает, что один из героев фильма является его точной копией. Внешность, голос, движения и даже шрам на животе – совпадает все. Адам решает найти своего двойника. Преодолев кучу препятствий, он встречается с ним. Но оказывается, что это была плохая мысль. Адам теперь и сам не может понять, кто этот Энтони – друг, враг, плод фантазии, бред, его собственное темное "я"?

Машинист

Машинист станка Тревор Резник уже год страдает бессонницей. Он ужасно похудел и, кажется, полностью потерял связь с реальностью. События, которые происходят вокруг, окружающие его люди – все намекает, что он оказался в центре какого-то страшного заговора. Или в каком-то ужасном бреду. Чтобы не сойти с ума окончательно, Тревор решает выяснить, с чего все началось и что привело его к этой устрашающей точке. Герою придется отыскать в прошлом то, что сознание вытеснило настолько глубоко, но что так сильно влияет на его жизнь.

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