Какой праздник отмечают 12 декабря: календарь событий

12 декабря православные верующие чтят память Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, священномученика Александра, епископа Иерусалимского. Именины празднуют Александры, Валерианы, Денисы и Сергеи.

Видео дня

В мире отмечают Международный день нейтралитета, Всемирный день общего медицинского обеспечения и День пряничного домика, а в Украине – День сухопутных войск. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 12 декабря

12 декабря по новоюлианскому календарю – день памяти священномученика Александра Иерусалимского. О жизни святого известно очень мало. Жил он примерно во II веке, был пастором и учеником Климента из Александрии. В Иерусалиме Александру было видение, что он должен служить Господу. В это время он понял, что ему суждено было стать помощником патриарха Наркиса и впоследствии возглавить церковь. Когда императором стал Декий, начались массовые гонения на христиан. Александра бросили в тюрьму, где он и умер.

Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский, жил на острове Кипр в селе Аскии в конце III века. Спиридон был простым пастухом, человеком малообразованным, но у него был божественный дар бескорыстной любви к ближнему. Святой стал известен благодаря дару исцеления.

12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск. Сухопутные войска ВСУ были сформированы в составе Вооруженных Сил на основании указа президента в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году. По своему назначению и объему задач, они играют решающую роль в выполнении своих функций, как в мирное, так и военное время. По численности они составляют около половины численности ВСУ. Роды войск Сухопутных войск ВСУ включают механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация, аэромобильные войска, войска противовоздушной обороны.

12 декабря – Международный день нейтралитета. Праздник установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году. В этот день должны проводить образовательные мероприятия по повышению осведомленности общественности в области нейтралитета.

Также в странах мира 12 декабря отмечают:

День Независимости в Кении;

День Военно-воздушных сил в Хорватии;

День штата Пенсильвания в США;

Исторические события 12 декабря

1674 – в Киево-Печерской типографии вышел первый краткий очерк истории Украины – "Синопсис".

1764 – российская императрица Екатерина II упразднила Гетманщину в Украине.

1799 – во Франции Наполеон Бонапарт возглавил страну как первый консул.

1846 – в Марбурге физиолог Карл Людвиг сделал первую запись работы сердца с помощью кимографа.

1901 – итальянский изобретатель Гульельмо Маркони провел первый удачный сеанс трансатлантической радиосвязи.

1937 – в СССР прошли первые выборы в Верховную раду по новой Конституции.

1955 – британский инженер Кристофер Кокерелл запатентовал первое судно на воздушной подушке

1979 – Политбюро ЦК КПСС приняло решение ввести советские войска в Афганистан.

1991 – Верховная Рада Украины приняла закон, которым отменила уголовную ответственность за добровольные гомосексуальные отношения.

2008 – Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Кто родился 12 декабря

1731 – Эразм Дарвин, британский врач, естествоиспытатель, изобретатель и поэт.

1758 – Иоганн Баптист Шад, немецкий философ, профессор философии Харьковского университета, приглашен по рекомендации Гете.

1821 – Гюстав Флобер, французский писатель.

1863 – Эдвард Мунк, норвежский художник, график.

1890 – Андрей Мельник, украинский государственный военный и политический деятель, полковник Армии УНР, соучредитель Сечевых Стрельцов, Стрелкового Совета, Украинской военной организации.

1915 – Фрэнк Синатра, американский актер и певец.

1927 – Евгений Сверстюк, украинский философ, писатель, литературный критик, заключенный советских концлагерей.

1928 – Леонид Быков, украинский актер, режиссер и сценарист.

1975 – Маим Бялик, американская актриса.

В этот день умерли:

1586 – Стефан Баторий, польский король с 1576 года.

1635 – Иван Сулима, казацкий вожак, гетман, организатор походов против турок и татар.

1889 – Виктор Буняковский, украинский математик.

1902 – Павел Грабовский, украинский поэт-лирик, публицист, переводчик.

1997 – Евгений Ландис, выдающийся украинский и советский математик, профессор, доктор физико-математических наук.

1999 – Джозеф Геллер, американский писатель-сатирик, сценарист, драматург.

2002 – Николай Амосов, украинский учёный основоположник сердечной хирургии, биологической, медицинской и психологической кибернетики в Украине, основатель украинской школы кардиохирургов.

2008 – Дэниел Карлтон Гайдушек, американский педиатр и вирусолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

2020 – Джон Ле Карре, английский писатель, автор шпионских триллеров. В прошлом работник британской разведки.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь всех важнейших православных праздников на 2025 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.