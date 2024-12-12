Лучше, чем джинсы: Белла Хадид показала образ с трендовыми брюками

Белла Хадид еще раз доказала, что ее стиль неотразим. Модель привлекла внимание во время прогулки по Нью-Йорку в изысканном черном образе, гармонично сочетавшем элегантность и трендовые акценты.

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Ее наряды не только соответствовали зимней погоде, но и демонстрировали утонченность в деталях. Образ Беллы состоял из однобортного пальто и длинного шарфа, гармонично перекликавшихся с основными акцентами лука.

Под верхней одеждой модель выбрала черную блузку с хомутом и укороченную рубашку, элегантно контрастировавшую с кожаными байкерскими брюками. Уникальные детали, такие как регулируемые молнии на лодыжках, создавали стильный акцент.

Дополнением образа стала вместительная сумка с тиснением под крокодила и пояс с золотой фурнитурой Saint Laurent, подчеркивавший ее тесную связь с брендом. Напомним, Белла является музой креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло и недавно вернулась на подиум в их весеннем показе.

Главным элементом ее лука стали кожаные штаны, излучавшие рокерский дух, но остававшиеся одновременно женственными. Черные остроносые сапоги-сирены завершили образ, вобрав в себя дух модных тенденций этого года.

Этой зимой кожаные штаны стали главным атрибутом гардероба многих звезд. Так, например, Рози Гантингтон-Уайтли также выбрала этот тренд для своего стильного лука на праздничном мероприятии. Она соединила их с оверсайз-блейзером, прозрачным боди и открытым каблуком.

Образы Беллы Хадид еще раз подтверждают ее умение совмещать классику с актуальными тенденциями. Ее стиль остается вдохновением для многих, особенно в зимний сезон, когда акценты на текстурах и деталях приобретают новое значение.

Такой гардероб – идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и элегантность. Белла показала, что однотонный черный образ может быть насыщенным и интересным благодаря правильным деталям и модным акцентам.

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