Нужны в каждом доме: какие цветы могут защитить от вирусов

Ученые доказали, что некоторые комнатные растения могут нейтрализовать такие токсины, как бензол, толуол, формальдегид и ацетон. Они способны фильтровать загрязнители и поглощать их, поэтому фактически способствуют улучшению самочувствия человека. Например, растения нейтрализуют токсины, содержащиеся в табачном дыме, испарениях плит, пятнах, пятнах, лаке для ногтей и т.д.

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Так что эксперты советуют 10 квадратных метров в доме размещать по крайней мере одно растение с полезными свойствами. Какие комнатные цветы очищают воздух и защищают от вирусов – читайте в материале OBOZ.UA.

Сансевьерия

Сансевиерии способны нейтрализовать бензол или формальдегид. Эти растения также могут очистить воздух и насытить его биологически активными веществами, укрепляющими иммунитет.

Лимонное дерево

В составе лимона есть полезные эфирные масла. Это растение очищает воздух от микробов, укрепляет иммунитет и улучшает работу нервной системы. Кроме того, лимон обладает фитонцидным свойством.

Аспарагус

Аспарагус не только лишь очистит воздух в комнате от микробов и вирусов, но и поможет укрепить иммунитет. Эксперты говорят, что аспарагус обязательно должен быть там, где часто болеют простудой.

Пеперомия

По словам специалистов, переромия также помогает защититься от вирусов и укрепляет иммунитет. Она эффективно очищает воздух от стафилококков, сарцин и стрептококков, вызывающих ряд заболеваний у детей и взрослых.

Лаванда и мята

Кроме полезных свойств эфирных масел, эти комнатные цветы очищают воздух и укрепляют иммунитет. Лаванда и мята успокаивают нервную систему, расслабляют и улучшают сон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения могут нейтрализовать такие токсины, как бензол, ксилол, формальдегид и трихлорэтилен.

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