В 2025-м будет больше: сколько стран входят в Шенгенскую зону и какие правила въезда
С 1 января 2025 г. Шенгенская зона расширится. Две страны – Румыния и Болгария станут полноправными членами. Переговоры о вступлении начались еще в 2012 году. На практике это означает, что на сухопутных границах этих стран с другими членами Шенгенской зоны будет отменен пограничный контроль.
Решение о расширении было принято 12 декабря. OBOZ.UA рассказывает, что такое Шенгенская зона и какие существуют правила въезда.
Что такое Шенген
Название Шенгенская зона произошло от одноименного села Шенген в Люксембурге, где в 1985 году пятью из десяти государств-членов ЕС было подписано соглашение о создании зоны.
Позже к числу стран, подписавших Конвенцию, присоединились Италия (1990), Испания и Португалия (1991), Греция (1992), Австрия (1995), Швеция, Финляндия и Дания (1996). Конвенцию подписали также Исландия и Норвегия.
Конвенция 1990 года определила отмену внутреннего пограничного контроля и общую визовую политику, что и привело к созданию Шенгенской зоны 26 марта 1995 года.
Страны Шенгена
В плане международных путешествий Шенгенская зона является территорией пограничного контроля на внешней границе – при въезде и выезде из зоны. При этом пограничного контроля во внутренних границах государств нет.
Страны ЕС, не входящие в Шенгенскую зону:
- Ирландия – придерживается своей визовой политики;
- Кипр – присоединение не одобрено другими странами из-за неурегулированного кипрского конфликта.
В Шенгенскую зону также входят четыре государства, не являющиеся членами ЕС – это Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
Полный список стран, входящих в Шенгенскую зону:
- Австрия
- Бельгия
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания (в том числе Гренландия и Фарерские острова, но только по шенгенской визе, выданной Данией)
- Исландия
- Испания (в частности, расположены в Африке Сеута и Мелилья, но с пограничным контролем на выезде)
- Италия
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды (за исключением самоуправляющихся островных территорий в составе королевства)
- Норвегия (за исключением острова Шпицберген)
- Польша
- Португалия
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция (за исключением заморских территорий)
- Чехия
- Хорватия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
- Болгария
- Румыния.
Де-факто Шенген включает три микрогосударства – Монако, Сан-Марино и Ватикан, которые не подписывали соглашение, но находятся внутри зоны и поддерживают открытость границ.
В настоящее время население Шенгенской зоны составляет более 420 миллионов человек. По предварительным оценкам, около 1,7 миллиона человек ежедневно ездят на работу через внутреннюю европейскую границу.
Кстати, решение о расширении Шенгена было утверждено единогласно. Даже Австрия, выступавшая против этого из-за высокого уровня нелегальной миграции, на днях сняла свое вето.
Контроль на внутренних воздушных и морских границах Румынии и Болгарии был отменен ранее, с 31 марта 2024, тогда и начал действовать "воздушный" и "морской" Шенген.
Правила въезда в Шенгенскую зону
Граждане стран, не имеющих безвизовый режим с Шенгеном, должны получить визу в дипломатическом представительстве, после чего будет действовать правило первого въезда.
Это правило заключается в том, что при пересечении границы Шенгена лицо должно первым посетить ту страну, которая выдала визу.
Однако если человек путешествует по наземному транспорту, действует правило транзита – на территории этих государств можно задержаться на срок от двух до пяти дней (зависит от конкретной страны).
Украинцам для пребывания, не превышающим 90 дней в 180-дневном промежутке времени, не нужно получать визу/разрешение на пребывание.
Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году Болгария планирует перейти на евро. Переходный период будет длиться один месяц.
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