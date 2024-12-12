В 2025-м будет больше: сколько стран входят в Шенгенскую зону и какие правила въезда

С 1 января 2025 г. Шенгенская зона расширится. Две страны – Румыния и Болгария станут полноправными членами. Переговоры о вступлении начались еще в 2012 году. На практике это означает, что на сухопутных границах этих стран с другими членами Шенгенской зоны будет отменен пограничный контроль.

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Решение о расширении было принято 12 декабря. OBOZ.UA рассказывает, что такое Шенгенская зона и какие существуют правила въезда.

Что такое Шенген

Название Шенгенская зона произошло от одноименного села Шенген в Люксембурге, где в 1985 году пятью из десяти государств-членов ЕС было подписано соглашение о создании зоны.

Позже к числу стран, подписавших Конвенцию, присоединились Италия (1990), Испания и Португалия (1991), Греция (1992), Австрия (1995), Швеция, Финляндия и Дания (1996). Конвенцию подписали также Исландия и Норвегия.

Конвенция 1990 года определила отмену внутреннего пограничного контроля и общую визовую политику, что и привело к созданию Шенгенской зоны 26 марта 1995 года.

Страны Шенгена

В плане международных путешествий Шенгенская зона является территорией пограничного контроля на внешней границе – при въезде и выезде из зоны. При этом пограничного контроля во внутренних границах государств нет.

Страны ЕС, не входящие в Шенгенскую зону:

Ирландия – придерживается своей визовой политики;

Кипр – присоединение не одобрено другими странами из-за неурегулированного кипрского конфликта.

В Шенгенскую зону также входят четыре государства, не являющиеся членами ЕС – это Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

Полный список стран, входящих в Шенгенскую зону:

Австрия Бельгия Венгрия Германия Греция Дания (в том числе Гренландия и Фарерские острова, но только по шенгенской визе, выданной Данией) Исландия Испания (в частности, расположены в Африке Сеута и Мелилья, но с пограничным контролем на выезде) Италия Латвия Литва Лихтенштейн Люксембург Мальта Нидерланды (за исключением самоуправляющихся островных территорий в составе королевства) Норвегия (за исключением острова Шпицберген) Польша Португалия Словакия Словения Финляндия Франция (за исключением заморских территорий) Чехия Хорватия Швейцария Швеция Эстония Болгария Румыния.

Де-факто Шенген включает три микрогосударства – Монако, Сан-Марино и Ватикан, которые не подписывали соглашение, но находятся внутри зоны и поддерживают открытость границ.

В настоящее время население Шенгенской зоны составляет более 420 миллионов человек. По предварительным оценкам, около 1,7 миллиона человек ежедневно ездят на работу через внутреннюю европейскую границу.

Кстати, решение о расширении Шенгена было утверждено единогласно. Даже Австрия, выступавшая против этого из-за высокого уровня нелегальной миграции, на днях сняла свое вето.

Контроль на внутренних воздушных и морских границах Румынии и Болгарии был отменен ранее, с 31 марта 2024, тогда и начал действовать "воздушный" и "морской" Шенген.

Правила въезда в Шенгенскую зону

Граждане стран, не имеющих безвизовый режим с Шенгеном, должны получить визу в дипломатическом представительстве, после чего будет действовать правило первого въезда.

Это правило заключается в том, что при пересечении границы Шенгена лицо должно первым посетить ту страну, которая выдала визу.

Однако если человек путешествует по наземному транспорту, действует правило транзита – на территории этих государств можно задержаться на срок от двух до пяти дней (зависит от конкретной страны).

Украинцам для пребывания, не превышающим 90 дней в 180-дневном промежутке времени, не нужно получать визу/разрешение на пребывание.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году Болгария планирует перейти на евро. Переходный период будет длиться один месяц.

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