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В 2025-м будет больше: сколько стран входят в Шенгенскую зону и какие правила въезда

Алина Милсент
NewsLife
3 минуты
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В 2025-м будет больше: сколько стран входят в Шенгенскую зону и какие правила въезда

С 1 января 2025 г. Шенгенская зона расширится. Две страны – Румыния и Болгария станут полноправными членами. Переговоры о вступлении начались еще в 2012 году. На практике это означает, что на сухопутных границах этих стран с другими членами Шенгенской зоны будет отменен пограничный контроль.

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Решение о расширении было принято 12 декабря. OBOZ.UA рассказывает, что такое Шенгенская зона и какие существуют правила въезда.

Что такое Шенген

Название Шенгенская зона произошло от одноименного села Шенген в Люксембурге, где в 1985 году пятью из десяти государств-членов ЕС было подписано соглашение о создании зоны.

Позже к числу стран, подписавших Конвенцию, присоединились Италия (1990), Испания и Португалия (1991), Греция (1992), Австрия (1995), Швеция, Финляндия и Дания (1996). Конвенцию подписали также Исландия и Норвегия.

Конвенция 1990 года определила отмену внутреннего пограничного контроля и общую визовую политику, что и привело к созданию Шенгенской зоны 26 марта 1995 года.

В 2025-м будет больше: сколько стран входят в Шенгенскую зону и какие правила въезда

Страны Шенгена

В плане международных путешествий Шенгенская зона является территорией пограничного контроля на внешней границе – при въезде и выезде из зоны. При этом пограничного контроля во внутренних границах государств нет.

Страны ЕС, не входящие в Шенгенскую зону:

  • Ирландия – придерживается своей визовой политики;
  • Кипр – присоединение не одобрено другими странами из-за неурегулированного кипрского конфликта.

В Шенгенскую зону также входят четыре государства, не являющиеся членами ЕС – это Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

Полный список стран, входящих в Шенгенскую зону:

  1. Австрия
  2. Бельгия
  3. Венгрия
  4. Германия
  5. Греция
  6. Дания (в том числе Гренландия и Фарерские острова, но только по шенгенской визе, выданной Данией)
  7. Исландия
  8. Испания (в частности, расположены в Африке Сеута и Мелилья, но с пограничным контролем на выезде)
  9. Италия
  10. Латвия
  11. Литва
  12. Лихтенштейн
  13. Люксембург
  14. Мальта
  15. Нидерланды (за исключением самоуправляющихся островных территорий в составе королевства)
  16. Норвегия (за исключением острова Шпицберген)
  17. Польша
  18. Португалия
  19. Словакия
  20. Словения
  21. Финляндия
  22. Франция (за исключением заморских территорий)
  23. Чехия
  24. Хорватия
  25. Швейцария
  26. Швеция
  27. Эстония
  28. Болгария
  29. Румыния.

Де-факто Шенген включает три микрогосударства – Монако, Сан-Марино и Ватикан, которые не подписывали соглашение, но находятся внутри зоны и поддерживают открытость границ.

В настоящее время население Шенгенской зоны составляет более 420 миллионов человек. По предварительным оценкам, около 1,7 миллиона человек ежедневно ездят на работу через внутреннюю европейскую границу.

Кстати, решение о расширении Шенгена было утверждено единогласно. Даже Австрия, выступавшая против этого из-за высокого уровня нелегальной миграции, на днях сняла свое вето.

Контроль на внутренних воздушных и морских границах Румынии и Болгарии был отменен ранее, с 31 марта 2024, тогда и начал действовать "воздушный" и "морской" Шенген.

Правила въезда в Шенгенскую зону

Граждане стран, не имеющих безвизовый режим с Шенгеном, должны получить визу в дипломатическом представительстве, после чего будет действовать правило первого въезда.

Это правило заключается в том, что при пересечении границы Шенгена лицо должно первым посетить ту страну, которая выдала визу.

Однако если человек путешествует по наземному транспорту, действует правило транзита – на территории этих государств можно задержаться на срок от двух до пяти дней (зависит от конкретной страны).

Украинцам для пребывания, не превышающим 90 дней в 180-дневном промежутке времени, не нужно получать визу/разрешение на пребывание.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году Болгария планирует перейти на евро. Переходный период будет длиться один месяц.

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