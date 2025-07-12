Как спасти газон от котов и собак: самый простой способ

Многие садоводы хорошо знают, как ухаживать за газонами, выгоревшими на солнце, летом, но мало кто осознает, что моча животных также может вызывать заметные желтые или коричневые пятна. Почвоведы объясняют, что высокое содержание азота в моче сжигает траву, оставляя впадину в почве. Но эта проблема часто остается незамеченной из-за начального всплеска плодородия травы от разбавленного азота.

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Те, у кого есть домашние животные, могут точно знать, кто является виновником изменения цвета садовой травы, но не только домашние животные могут вызывать эту распространенную проблему. Дикие животные, в частности лисы и барсуки, которые посетили нас, могут вызвать изменение цвета газона, особенно в загородных садах, пишет Express.

Хорошая новость заключается в том, что эту проблему легко решить. "Как только ваш любимец помочится, промойте это место большим количеством воды с помощью лейки или шланга", – советуют эксперты.

Полив пораженного участка разбавит концентрацию азота в этой точке и вряд ли уничтожит ее полностью.

Владельцы домашних животных могут попытаться предотвратить эту проблему, поощряя собак мочиться в отведенном для этого участке сада.

Низкие ограждения, растительные барьеры или даже разбрызгиватели, активируемые движением, могут отбить желание животных использовать ваш газон как туалет, если вы подозреваете, что в этом виновата дикая природа.

Хотя эта проблема может возникнуть в любое время года, пересохшая трава более уязвима к повреждению мочой.

В условиях засухи газоны обычно могут переносить состояние покоя и побурения, и восстанавливаются с возвращением дождей. Хорошо политые газоны реже поглощают азот и соли, поэтому ваш газон дольше будет оставаться зеленым.

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