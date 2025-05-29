Как спасти свой огород от слизней: поможет обычное кухонное полотенце

Оказывается, что расстеленное кухонное полотенце на вашем огороде может спасти ваши растения от слизней. По крайней мере, так считает один эксперт по садоводству.

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По словам Глена, который публикует сообщения под ником Grow Den With Glen в TikTok, это очень действенный способ защититься от этих вредителей. Своими наблюдениями он поделился в новом видео.

Он отметил, что этот трюк "очень хорошо" сработал на его огороде в прошлом, и слизни и улитки, забыли туда дорогу. Полотенца, особенно кухонные, могут служить отличным естественным барьером против слизней. Шероховатая текстура полотенца действует как физический барьер, и это создает неудобную текстуру для ползания слизней.

Этот метод часто рекомендуется для защиты растений и предотвращения их поедания. Это простой способ держать слизней и улиток подальше без использования химикатов.

Если вы выращиваете такие растения, как душистый горошек, огурец, дыню и сахарную кукурузу, то, по его словам, вы увидите "огромную разницу". Молодые растения также могут получить от этого пользу.

Эксперт сказал, что можно нарезать полотенце на полоски, чтобы максимально использовать материал.

Эта техника прекрасно работает как гуманный способ отпугнуть вредителей.

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