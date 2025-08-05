Как сварить идеальные яйца: метод, который всегда работает

Жидкий желток идеально подходит для приготовления вареных яиц к тостам с маслом, а сваренные вкрутую яйца чаще используются в соленых блюдах, особенно в салатах и бутербродах.

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Получить идеально сваренное яйцо может быть сложно, но метод кулинарного эксперта Мэри Берри гарантирует, что желток будет золотистым и мягким, пишет Express.

Она рекомендует варить яйца около шести минут. Далее их следует вынуть и немедленно промыть холодной водой. Это не только предотвращает их сваривание, то есть желток не переварится, но и облегчает их очистку.

Как только они остынут достаточно, чтобы их можно было брать в руки, вы можете снять скорлупу и разрезать их на четыре части, не беспокоясь, что желток выльется и разлетится куда угодно.

В этом методе есть еще один важный нюанс. В начале процесса вместо того, чтобы добавлять яйца в кастрюлю с водой и доводить ее до кипения, прежде чем установить таймер, она сначала доводит воду до кипения, а затем осторожно опускает яйца.

Этот простой способ обеспечит вам вкусные непереваренные яйца, которые подойдут для приготовления ваших любимых блюд.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, обязательно ли мыть яйца перед тем, как выкладывать в холодильник.

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