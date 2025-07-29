Как уберечь клубнику от болезней и вредителей: простой лайфхак с популярной специей

Клубника – один из самых легких для выращивания фруктов, особенно для начинающих, но если за ней неправильно ухаживать, она может стать жертвой экологических проблем, таких как серая плесень и гниль, или быть изъеденной вредителями.

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Чтобы выращивать яркую и спелую клубнику без каких-либо проблем, садоводам рекомендуется посыпать свою почву одним распространенным ингредиентом: корицей. Этим лайфхаком поделилась эксперт по хитростям по ведению домашнего хозяйства, которая подписана в TikTok как @creative_explained.

Эта пеция помогает предотвратить появление плесени и грибков в почве и бережет растения от надоедливых насекомых. Применение корицы к растениям занимает всего несколько секунд и сделает вашу клубнику сочной, здоровой и цветущей в течение всего сезона.

Как это работает?

"Корица обладает противогрибковыми свойствами, которые предотвращают появление плесени и грибков в почве. Кроме того, вы знаете этих надоедливых комаров в почве? Корица избавляет и от них", - пояснила автор видео.

"Болезнь вымирания" – это грибковое заболевание, которое поражает молодые саженцы сразу после начала роста. Посыпание корицей может помочь предотвратить это, уничтожая вредный грибок.

Создание раствора с корицей для опрыскивания зараженных растений – еще один эффективный способ облегчить симптомы грибковых заражений. В лабораторных условиях ученые доказали, что элементы, содержащиеся в порошке корицы, подавляют развитие серой плесени (Botrytis cinerea) и различных видов фитофторы.

Как приготовить раствор с корицей

Возьмите одну чайную ложку молотой корицы и высыпьте ее в бутылку с распылителем Затем добавьте в бутылку пять литров теплой воды Оставьте на несколько часов, и все готово

Как корица отпугивает вредителей?

Такие вредители, как грибные комарики, процветают во влажных почвенных условиях, например на растениях клубники, поскольку им нужен регулярный полив. Садоводы обнаружили, что посыпание почвы молотой корицей отпугивает этих вредителей.

Этот метод настолько эффективен благодаря тому, что ароматический порошок может нарушить цикл размножения комаров. Таким образом, они не могут вылупиться или размножиться.

Другие распространенные вредители, которых привлекают растения клубники, включают тлю, плодовых мушек, цикадок, гусениц, жуков, паутинных клещей, трипсов и белокрылок. Корица также помогает от муравьев и слизней, но важно отметить, что не всех насекомых можно отпугнуть этим раствором.

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