Как убрать опасную розовую слизь из душевой лейки за 10 минут: лайфхак

Эксперт предупредил об образовании розовой и оранжевой слизи на душевой лейке. Если оставить его скапливаться, вы можете заболеть. Этой распространенной проблемой является бактериальная биопленка, которая может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем каждого, кто пользуется душем.

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"Многие люди думают, что это просто плесень или мыльная пена, и продолжают вытирать их, но этот розовый остаток на самом деле является типом бактерий под названием Serratia marcescens. Если их не удалять, это может привести к проблемам с дыханием, инфекциям мочевыводящих путей и даже раневым инфекциям в некоторых случаях", – сказал эксперт по сантехнике Питер Джонс из ADI Leak Detection, пишет Express.

Serratia marcescens обычно встречается в почве, но любит теплые и влажные места, и ванная комната идеально подходит для этого. Обычно он растет на душевых лейках, шторках для душа, унитазах, раковинах и швах между плиткой.

Живущие в районах с жесткой водой имеют больше шансов иметь эти бактерии в своих ванных комнатах, поскольку содержание минералов дает бактериям больше питания.

Как избавиться

Хотя существуют способы очистить ванну от этих бактерий и предотвратить их возврат, стандартные чистящие средства обычно недостаточно сильны.

"Вам нужно средство с отбеливателем или перекисью водорода. Смешайте одну часть отбеливателя с десятью частями воды в пульверизаторе, распылите на пораженные участки, подождите 10 минут, затем тщательно промойте", – посоветовал эксперт.

Кроме того, он рекомендует полностью высушить ванную после принятия душа, протирая поверхности и используя ракель для очистки стеклянных дверей и плитки.

Вам также следует убедиться, что вы включаете вытяжку во время и после душа или открываете окно, чтобы уменьшить влажность.

Вы также должны регулярно мыть душ. Для этого ежемесячно снимайте душевую насадку и замачивайте ее в уксусе на ночь.

Он также советует установить систему фильтрации воды, если у вас периодически возникают проблемы с розовой или оранжевой слизью, поскольку они могут помочь уменьшить количество питающих бактерии минералов.

Последний совет Питера – регулярно менять шторы для душа и коврики для ванной комнаты.

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