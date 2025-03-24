Как убрать пятна моторного масла на асфальте и брусчатке: лайфхак

Удалить пятна моторного масла из асфальта во дворе или брусчатки может быть сложно, особенно если они давние. Однако энтузиасты уборки поделились удивительно простым методом.

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Так, после одной неудачной попытки вывести эти пятна пользовательница Ваннилла Логан опубликовала сообщение в группе Facebook Mrs Hinch Cleaning Tips с просьбой посоветовать, как это сделать.

Пост был завален комментариями пользователей, предлагавших свои советы. Одним из наиболее предлагаемых решений было использовать Coca-Cola (с сахаром, только не диетическую)

Этот напиток может удалить моторное масло из подъездных путей, поскольку он содержит кислоты, такие как фосфорная кислота, которая может расщепить молекулы в масле. Когда Coca-Cola остается на пятнах, кислота расщепляет молекулы растительного масла, поднимая их из бетона.

Чтобы Coca-Cola эффективно действовала, ее нужно оставить либо на ночь, либо на несколько часов.

Coca-Cola с полным содержанием сахара можно приобрести в большинстве местных супермаркетов.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отмыть брусчатку во внутреннем дворике.

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