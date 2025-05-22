Как удвоить урожай перца: лучшие удобрения

Сладкий перец - это овощ, который происходит из теплого климата тропических регионов Америки, поэтому, чтобы вырасти действительно большим и сочным, ему нужно много солнца. Поскольку в условиях украинского климата обеспечить его растению не так просто, особо важным фактором становится правильная подкормка перца.

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Чтобы не просто увеличить урожай, а удвоить его, важно выбрать правильные удобрения. А еще обеспечить перцам правильный полив, ведь сочному овощу необходимо довольно много воды. OBOZ.UA узнавал секреты дачников, которые научились хорошо выращивать сладкий перец.

Основными веществами, которые нужны сладкому перцу для роста и развития плодов, являются:

азот – способствует росту зеленой массы и больше всего нужен на ранних этапах жизни растения;

– способствует росту зеленой массы и больше всего нужен на ранних этапах жизни растения; фосфор – способствует формированию мощной корневой системы, а также необходим для завязи плодов и их созревания;

– способствует формированию мощной корневой системы, а также необходим для завязи плодов и их созревания; калий – помогает растению противостоять болезням и вредителям, помогает сформировать крупные и здоровые плоды, улучшает накопление сахаров и водный баланс в перцах.

Найти эти элементы можно в таких удобрениях, как мочевина, диаммофоска и суперфосфат. Также полезным для растения будет обогащение почвы перед посадкой органическими средствами, такими как компост и перегной.

Если вы выращиваете рассаду перцев самостоятельно, первую подкормку растения нужно проводить, когда на ростках появится два листочка. Разведите 5 граммов мочевины и 30 граммов суперфосфата в 10 литрах воды и используйте эту смесь для полива рассады. Второй раз полить растения этим же раствором можно уже через две недели.

Следующий важный этап для перцев – это период цветения и завязывания плодов. Тогда растению нужны удобрения с высоким содержанием фосфора. Он стимулирует развитие цветов. От азота на этом этапе лучше уже отказаться.

А вот после появления завязи ключевым для перцев веществом становятся калийные удобрения. Они помогают плодам набирать вес и хорошо развиваться.

Частота внесения подкормки должна составлять ориентировочно раз в 4-6 недель. При этом важно соблюдать правильный режим полива. Потребность растения в воде скорее можно назвать средней. Но во время цветения и завязывания пленки полив становится крайне важным. Влажность почвы должна быть стабильной.

Если погода нормальная – нет жары и сильного ветра, в этот период хватит 1-2 поливов в неделю. Если же земля из-за погоды начинает просыхать быстро, в таком случае полив нужно будет проводить раз в два дня а то и ежедневно. А вот в период дозревания, частые поливы лучше прекратить, так растение сосредодочится на накоплении питательных веществ в плодах.

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