Как ухаживать за кабачками летом: правила полива, прививки и внесения удобрений

Кабачки – одна из самых популярных тыквенных культур среди огородников и фермеров. Они неприхотливы в уходе, быстро растут и при минимальных усилиях дают щедрый урожай.

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Кабачкам нужны как органические, так и минеральные удобрения. OBOZ.UA рассказывает об основных правилах ухода.

Полив кабачков летом

Кабачки имеют глубокую корневую систему, поэтому лучше переносят жару, чем огурцы. В засушливые периоды полив проводят 1-2 раза в неделю, расходуя около 10 литров воды на квадратный метр. Воду вносят в бороздки вокруг растения, а не непосредственно под корень, это предотвращает загнивание.

В дождливую погоду полив прекращают полностью. Если осадки продолжительные и обильные, целесообразно сделать водоотводные канавки, чтобы избежать застоя воды. В дождливое лето некоторые огородники защищают кусты от избытка влаги навесами или даже старыми зонтами, ведь чрезмерная влага может вызвать грибковые заболевания и гниение бутонов и завязей.

Прививка и формирование кустов

В отличие от тыквы, кабачки не требуют прищипывания плетей. Однако для улучшения проветривания, освещения и доступа опылителей, с кустовых сортов после начала цветения можно удалить 3-4 самых больших листа. Это стимулирует налив плодов и снижает риск заболеваний.

Внесение удобрений и сезонные подкормки кабачков

Осенью грядки, предназначенные для выращивания кабачков и других тыквенных культур, рекомендуется подкармливать органикой: свежим или компостированным навозом, птичьим пометом, перегноем, торфом, торфяно-навозным или садовым компостом. Вместе с этим целесообразно вносить и калийно-фосфорные удобрения: монофосфат калия, смесь суперфосфата с хлористым калием или древесную золу.

Если же подготовка участка проводится весной, используют лишь хорошо перепревшую органику, например, садовый компост или старый коровяк. К ним добавляют минеральные комплексы с содержанием азота, фосфора и калия. Чаще всего это нитроаммофоска или собственноручно составленная смесь мочевины, двойного суперфосфата и сульфата калия.

Органические удобрения вносят в зависимости от структуры и плодородия почвы в количестве 1-4 ведра на погонный метр грядки. Минеральные препараты применяют согласно дозировке, рекомендованной в заводской инструкции.

Дополнительные подкормки

Как правило, таких мероприятий во время весенней подготовки почвы достаточно, чтобы обеспечить полноценное питание кабачков в течение всего периода вегетации и плодоношения. Но если почва на участке истощена или бедна питательными веществами, стоит дополнительно подкормить растения трижды за сезон, используя соответствующие комплексные удобрения.

Первая подкормка

Проводится весной, когда растения сформировали 4-5 настоящих листьев, но еще не началась бутонизация. В этот момент кабачки особенно нуждаются в азоте, отвечающем за рост зеленой массы. Для подкормки используют настой навоза (1 л на 10 л воды) с добавлением 30 г нитрофоски. Питательный раствор вносят под корень, ориентировочно по 1 литру на каждый куст.

Вторая подкормка

Осуществляется во время активного цветения, когда растение расходует значительное количество питательных веществ. В 10 литрах воды растворяют 25 г нитроаммофоски и добавляют 2 стакана древесной или травяной золы. Смесь вносят под корень – по 1 литру на растение, как и при первой подкормке.

Третья подкормка

Проводится с целью продления плодоношения. Это позволит укрепить корневую систему (благодаря фосфору) и стимулировать налив плодов (благодаря калию). Для этого вокруг каждого куста, а также в междурядьях рассыпают древесную золу, после чего проводят обильный полив.

Зола, кроме калия и фосфора, содержит много микроэлементов, которые улучшают условия созревания плодов. К тому же, присыпка грядок золой является эффективным профилактическим средством против грибковых и бактериальных заболеваний, которые могут поражать кабачки и другие тыквенные культуры.

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