Как ухаживать за туями в июле, чтобы не сохли

Лето в разгаре, а вместе с ним и жара, которая не щадит даже наши самые любимые хвойные растения. Туи – украшение любого участка, но июль для них может стать настоящим испытанием. Если не соблюдать простые правила ухода, эти декоративные кусты начнут желтеть, сохнуть и терять привлекательность.

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К счастью, чтобы спасти тую в середине лета, не нужно быть профессиональным садоводом. Достаточно придерживаться нескольких проверенных шагов, говорят эксперты.

Как поливать туи

В июле туи нуждаются в регулярном, но разумном поливе. Из-за поверхностной корневой системы они быстро реагируют на жару.

Важно поливать не ежедневно "по чуть-чуть", а реже, но глубоко, чтобы вода доходила до корней. Лучше всего – утром или вечером, чтобы избежать испарения.

Летняя обрезка летняя обрезка

Хотя большинство кустарников формируют весной, туям также нужна летняя обрезка. В июле можно мягко скорректировать форму, укоротить нынешние приросты и предоставить кусту опрятности. Не углубляйтесь в старую древесину – работайте только с молодыми, зелеными побегами. Это сделает растение более густым и здоровым.

Нужна ли подкормка

Июль – последний месяц для подкормки туй удобрениями, содержащими азот. Выбирайте специальные комплексы для хвойных или переходите на смеси с повышенным содержанием калия – они укрепляют растение перед осенью. Позже удобрение может только навредить – растение начнет расти и не успеет подготовиться к холодам.

Защита от вредителей и болезней

Паутинные клещи, грибковые поражения – привычные враги туй в июле. Если вы замечаете на ветвях пятна, потемнения или тонкую паутину – время действовать. Применяйте профилактические или лечебные препараты (есть даже органические варианты) – это поможет избежать потерь.

Мульчирование

Не забывайте о мульче вокруг основания туи – она сохраняет влагу в почве, подавляет сорняки и стабилизирует температуру корневой зоны. Лучше всего подойдет кора, щепа или специальный хвойный компост. Если слой мульчи уменьшился – пополните его.

В июле не надо кардинальных действий. Просто обеспечьте туям:

глубокий полив;

легкую обрезку;

последнюю летнюю подкормку;

профилактику от вредителей;

мульчирование.

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