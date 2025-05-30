Как ускорить рост помидоров: 5 простых шагов

Помидоры имеют репутацию довольно простых в выращивании растений, но иногда они могут расти довольно медленно. Однако есть несколько задач, которые вы можете выполнить, чтобы ускорить их созревание.

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Эти задачи, которыми поделились эксперты по садоводству на сайте gardeners.com, могут помочь справиться с капризной погодой, которая сопровождает нынешнюю весну. Они поделились всего пятью простыми вещами, которые вы можете сделать, чтобы первыми получить спелые помидоры.

Прогрейте почву

Теплый грунт – идеальное условие для растений помидоров, тогда как холодная почва только замедлит их рост. Эксперты советуют прогревать почву, удаляя мульчу весной. Для этого также можно накрыть почву прозрачной полиэтиленовой пленкой.

Закалите растения

Чтобы они акклиматизировались к внешним условиям, вам нужно будет закалить растения помидоров.

Специалисты советуют примерно за неделю до планируемой посадки их на улице поместить на несколько часов в защищенное и тенистое место, а на ночь заносить внутрь.

Защитите от ветра и холода

Низкие температуры могут значительно замедлить рост помидоров, а ветер -высушить их и даже сломать стебли.

Чтобы обеспечить безопасность роста помидоров, их следует сажать с южной стороны дома, где, вероятно, будет более теплый микроклимат.

Подождите с нанесением мульчи

Эксперты советуют держать почву вокруг новых растений голой в течение первого месяца или около того, поскольку это позволит ей быстрее прогреться.

Как только наступит настоящая летняя погода, можно нанести слой соломы или измельченной коры, чтобы помочь сохранить влагу почвы.

Обеспечьте опору

Окончательная задача - просто обеспечить их хорошую поддержку, что можно сделать, установив прочные клетки, лестницы или другие опоры во время посадки, чтобы растения оставались в вертикальном положении.

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