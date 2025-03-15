Как успокоить собаку во время путешествия на авто: советы эксперта

Недавний опрос 1500 владельцев собак показал, что путешествия по автомобилям с домашними животными остаются серьезной проблемой для многих. Хотя безопасность и пространство являются обычными трудностями, почти треть владельцев собак больше волнует уровень стресса их любимцев.

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Более половины признаются, что активно избегают поездок на автомобиле со своими домашними животными, когда это возможно. Для тех, кто озабочен стрессом своего пушистого друга во время путешествий, эксперт по поведению собак Анна Уэбб предлагает 10 лучших советов, как успокоить собаку, пишет Express.

Пусть они чувствуют себя в безопасности

Приучите собаку устраиваться в безопасном месте, например в переноске для домашних животных, ящике или ремне безопасности. Хотя поначалу это может показаться ограничительным, эти меры создают безопасную среду.

Научитесь замечать признаки стресса

Следите за физическими признаками тревоги у вашей собаки, такими как лай, нытье, слюнотечение, задыхание или жевание лап. Если вы заметили эти симптомы, пора отдохнуть от путешествия и помочь своему пушистому другу перезагрузиться.

Постепенно приучайте к путешествиям

Многим собакам автомобиль может показаться замкнутым пространством без пути бегства. Начните с коротких положительных поездок и постепенно увеличивайте их продолжительность, чтобы укрепить уверенность.

Создавайте положительную среду

Свяжите путешествие на автомобиле с тем, что нравится вашей собаке. Используйте звукотерапию, например список воспроизведения Happy Hounds на Spotify, чтобы сделать этот опыт менее страшным.

Обратите внимание на звуковые сигналы

Собаки выражают свой стресс нытьем, воем или лаем. Если появятся эти голосовые сигналы, остановите машину, дайте им отдохнуть и измените подход к путешествию.

Помните о чувствительности к звуку

Собаки обладают гораздо лучшим слухом, чем люди, поэтому шум двигателя, других транспортных средств или сильный дождь могут быть невыносимыми. Сведите к минимуму такие факторы, как громкая музыка.

Обеспечьте достаточную вентиляцию

Укачивание, часто вызываемое вибрацией или резкими запахами, может сделать поездку на автомобиле неудобной для собак. Езжайте плавно и держите автомобиль хорошо проветриваемым.

Сохраняйте спокойствие в пробках

Научные исследования показали, что собаки могут испытывать стресс у своих хозяев из-за гормона кортизола. Сохранение вашего собственного спокойного поведения также может помочь вашей собачке оставаться расслабленной.

Следите за температурой

Даже в тёплые дни салон автомобиля может быстро нагреваться, и помните, что наши пушистые друзья более восприимчивы к теплу, чем мы. Следите за температурой, она должна быть ниже 20 °C. Убедитесь, что животное имеет воду в свободном доступе.

Составьте план своего путешествия

Держитесь подальше от пробок в час пик и делайте частые пит-стопы во время поездки. Это позволит вашей собаке размять лапы, выпить и подышать свежим воздухом.

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