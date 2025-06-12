Как увеличить урожай смородины: способ защиты от вредителей
Смородина – одна из самых популярных ягодных культур. Она не только вкусная, но и полезная, однако ее урожайность в значительной степени зависит от правильного ухода. Одним из главных условий хорошего сбора ягод является своевременная защита кустов от вредителей.
Даже незначительное заражение тлей или клещом может привести к потере значительной части урожая. Именно поэтому опытные огородники используют доступные и эффективные методы профилактики и подкормки.
Один из таких способов – применение борной кислоты. Это доступное средство, которое не только защищает растение, но и стимулирует его развитие. По сравнению с древесной золой, которую часто используют для борьбы с вредителями, борная кислота оказывается более эффективной. Она обладает антисептическими свойствами и способна проникать вглубь растения, повышая его иммунитет.
Когда и чем обрызгивать смородину
Благодаря такой подкормке смородина формирует более крупные, сочные ягоды с насыщенным вкусом. Также борная кислота способствует образованию крепких завязей и делает листья более плотными, что снижает привлекательность куста для насекомых. Особенно действенна она против паутинного клеща и тли - частых врагов ягодных культур.
Чтобы приготовить раствор, нужно развести чайную ложку борной кислоты в 10 литрах теплой воды и добавить несколько кристаллов марганцовки. Смесь следует настоять примерно час перед использованием. После этого раствор можно применять для опрыскивания или полива кустов.
Обработку советуют проводить в утренние или вечерние часы, когда солнце не такое активное, чтобы избежать ожогов на листьях. Регулярное использование такого средства поможет не только сохранить растения здоровыми, но и существенно повысить урожайность смородины.
Такой природный и простой метод может стать надежным союзником в борьбе за богатый и качественный урожай. Своевременный уход и правильная подкормка - ключ к сладким и сочным ягодам.
На OBOZ.UA вы найдете еще несколько методов подкормки смородины, которые позволят увеличить размер ягод.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.