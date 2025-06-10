Как в кино: приморский город в Европе очаровал туристов

Кому из нас не хочется провести отпуск в сказочном месте? И такое идиллическое место, похожее на декорацию для романтического фильма, можно найти в Европе.

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Как пишет издание Express, этот красивый город в Хорватии был включен в список Probe the Globe, куда попадают лучшие малоизвестные приморские локации, являющиеся "чистым блаженством" для своих посетителей. Речь идет о живописном Ровине, расположенном на полуострове Истрия.

Город нередко сравнивают с Венецией за его красочные здания и приморское очарование. Еще одним его большим плюсом является то, что он до сих пор не пострадал от чрезмерного туризма, поэтому его колоритные улочки все еще не запружены толпами отдыхающих, что создает дополнительный уют.

Именно эти мощеные улочки, оживленные рынки и прекрасные пляжи делают Ровинь одной из главных жемчужин морского побережья Хорватии. А близлежащие острова и бухты дарят прекрасные возможности для пляжного отдыха – купания и катания на лодках.

Кроме прекрасных пейзажей и удобных пляжей, Ровинь предлагает туристам многочисленные бары и рестораны. Особенно много их в районе гавани. Сидя на одной из их террас теплым летним вечером так приятно любоваться подсвеченным городом и бликами огней в воде.

Безусловно, нельзя пропускать Старый город, где оживает увлекательная история Ровиня и можно полюбоваться произведениями искусства. Из пляжей опытные путешественники предлагают выбирать расположенный на острове каменистый пляж Балота. Вы также можете отправиться на Золотой мыс или пляж Вальдалисо, который находится всего в нескольких минутах езды от Старого города.

Если вы ищете тихое место для посещения этим летом, Ровинь – идеальный выбор, чтобы насладиться побережьем. Кроме того, вы получите здесь полный спектр туристических услуг для вашего комфортного отдыха.

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