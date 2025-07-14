Как в мультиках Disney: где расположено одно из самых красивых сел Европы

Сказочная атмосфера часто ассоциируется у нас с мультфильмами студии Disney. Ее аниматоры придумывают для своих лент действительно впечатляющий антураж, который создает романтическое настроение. Впрочем, кое-что очень похожее можно найти и в реальном мире, если отправиться в путешествие в Европу.

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Как пишет издание Express, одно из европейских сел предлагает своим гостям удивительные пейзажи и панорамы, которые создают атмосферу сказки. Немного туристов открыли для себя это чудесное место, поэтому отдых здесь будет еще и спокойным и приятным. Называется это село Эгисайм и находится в регионе Гранд-Эст, департамент Верхний Рейн, Франция.

Одним из секретов привлекательности села называют его уникальную планировку. Мощеные улочки старинного центра расположены концентрическими кругами. Они окружают старинный замок, расположенный в центре, и застроены фахверковыми зданиями, которые очень хорошо сохранились.

Такая городская планировка происходит аж с XIII века и сейчас уже совсем нечасто встречается в Европе. Подобное расположение улицы создает очаровательную деревенскую атмосферу. В Эгисайме ее выгодно подчеркивают расположенные на фасадах яркие оконные ящики, в которых весной и летом высаживают разнообразные цветы. Местные законы строго охраняют архитектурное наследие деревни, а это значит, что ни один фасад здания не может быть изменен без официального разрешения.

Именно Эгисайм называют одним из источников вдохновения художников, которые рисовали оригинальный мультфильм "Красавица и чудовище". Поэтому поездка сюда ощущается, как настоящее путешествие в сказку.

Если вы соберетесь посетить Эгисайм, непременно загляните в замечательный замок Сен-Леон, построенный в XI веке. Он расположен на главной площади и перед ним стоит красивый фонтан – точно как в мультфильме. Поднимитесь на холм и осмотрите Три замка Эгисайма – руины, из которых открывается прекрасный вид на всю округу.

Поскольку Эгисайм расположен в винодельческом регионе, местные напитки входят в обязательную программу практически каждого туриста. Посетите семейные винодельни, чтобы попробовать местные сорта вин, такие как рислинг и гевюрцтраминер. Домен Грусс и Филь и Домен Бруно Герц – два самых популярных места, где можно попробовать эти изысканные напитки и приобрести их в подарок.

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