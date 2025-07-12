От красоты перехватывает дыхание: 3 средневековых города во Франции, о которых мало кто знает

Очарование Средневековья – это та уникальная черта, которая приманивает в Европу туристов со всего мира. И мало какая страна способна раскрыть ее в настолько полной мере, как Франция.

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Но не спешите в шумный, перенаселенный туристами Париж. На французских землях можно найти немало очаровательных средневековых городков поменьше, где время, кажется, замерло, а улицы напоминают декорацию для фильма-сказки. О трех таких городах рассказало издание Travel off Path.

Руан

Очаровательный, полный истории Руан, расположенный всего в часе езды на поезде от Парижа. Здесь до сих пор сохранилось немало прекрасных достопримечательностей, которые видели действительно знаменательные события. Для хорошего дня в Руане стоит посетить средневековые Астрономические часы, полюбоваться готическим собором, который по красоте не уступает парижскому Нотр-Дам, и просто побродить по старинной брусчатке.

Но все дороги в Руане все равно ведут на площадь Вье-Марше. Именно здесь будет сожжена заживо национальная героиня Франции Жанна д'Арк. После Второй мировой войны в городе построили новую достопримечательность – модерновый собор в честь Орлеанской девы. Обратите внимание, что его крыша напоминает сложенные для костра дрова. Руанцы почтительно хранят память о подвигах Орлеанской девы, которая закончила здесь свои дни.

Улицы удивительного Руана застроены красочными домами, а здешние лавки порадуют изделиями ручной работы и невероятными местными деликатесами. И не забудьте посетить многочисленные местные кафе, где вы попробуете лучшие в мире оладьи и галеты с ветчиной и сыром.

Труа

Скрытая жемчужина северо-восточной Франции – это небольшой средневековый городок Труа, известный прежде всего своими мощеными улочками, типично французскими maisons à colombage (домами, построенными с помощью характерных балок), и огромным, как для такого небольшого населенного пункта, количеством готических церквей.

Главное религиозное сооружение города – собор Труа. Это величественное здание славится своим богато украшенным порталом и красивым окном-розеткой, а еще высокой башней. Собор выделяется асимметричной архитектурой. Все из-за того, что денег на его завершение в свое время не хватило. И это обеспечило ему эту уникальность. Самой старой в городе является церковь Святой Магдалины. Ее романские секции были построены еще в 1120-1150 годах. Зайдите внутрь, чтобы полюбоваться невероятным "жубе" – искусно украшенной резной перегородкой, отделяющей неф от хоров.

Гурманам здесь советуют попробовать французские колбаски "андуйет", изготовленные из рубца. Поверьте, ничего подобного вы не попробуете более нигде.

Онфлер

Нормандия — одно из самых популярных направлений для туристов во Франции. И это неудивительно, учитывая, что здесь находятся такие всемирно известные достопримечательности, как Мон-Сен-Мишель и пляжи, на которые летом 1944 года высадились союзные войска, чтобы положить конец Второй мировой войне. Но один из красивейших городов региона до сих пор остается без внимания, которого заслуживает.

Онфлер – это очаровательный портовый город, который отличается своими узкими темно-синими или серыми домами на набережной, хитрым переплетением улиц в историческом центре, а также монументальной деревянной церковью – старейшей из сохранившихся во Франции. Здание украшает город уже более 550 лет.

Хотите осмотреть этот городок, который словно сошел с картины художника-импрессиониста Эжена Будена (кстати, местного уроженца)? Покатайтесь на колесе обозрения Grande Roue. И не забудьте полакомиться в местных ресторанах традиционными нормандскими блюдами, которые имеют неожиданно много общего с азиатской кухней.

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