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От красоты перехватывает дыхание: 3 средневековых города во Франции, о которых мало кто знает

Юлия Потерянко
NewsLife
3 минуты
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От красоты перехватывает дыхание: 3 средневековых города во Франции, о которых мало кто знает

Очарование Средневековья – это та уникальная черта, которая приманивает в Европу туристов со всего мира. И мало какая страна способна раскрыть ее в настолько полной мере, как Франция.

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Но не спешите в шумный, перенаселенный туристами Париж. На французских землях можно найти немало очаровательных средневековых городков поменьше, где время, кажется, замерло, а улицы напоминают декорацию для фильма-сказки. О трех таких городах рассказало издание Travel off Path.

Руан

От красоты перехватывает дыхание: 3 средневековых города во Франции, о которых мало кто знает

Очаровательный, полный истории Руан, расположенный всего в часе езды на поезде от Парижа. Здесь до сих пор сохранилось немало прекрасных достопримечательностей, которые видели действительно знаменательные события. Для хорошего дня в Руане стоит посетить средневековые Астрономические часы, полюбоваться готическим собором, который по красоте не уступает парижскому Нотр-Дам, и просто побродить по старинной брусчатке.

Но все дороги в Руане все равно ведут на площадь Вье-Марше. Именно здесь будет сожжена заживо национальная героиня Франции Жанна д'Арк. После Второй мировой войны в городе построили новую достопримечательность – модерновый собор в честь Орлеанской девы. Обратите внимание, что его крыша напоминает сложенные для костра дрова. Руанцы почтительно хранят память о подвигах Орлеанской девы, которая закончила здесь свои дни.

Улицы удивительного Руана застроены красочными домами, а здешние лавки порадуют изделиями ручной работы и невероятными местными деликатесами. И не забудьте посетить многочисленные местные кафе, где вы попробуете лучшие в мире оладьи и галеты с ветчиной и сыром.

Труа

От красоты перехватывает дыхание: 3 средневековых города во Франции, о которых мало кто знает

Скрытая жемчужина северо-восточной Франции – это небольшой средневековый городок Труа, известный прежде всего своими мощеными улочками, типично французскими maisons à colombage (домами, построенными с помощью характерных балок), и огромным, как для такого небольшого населенного пункта, количеством готических церквей.

Главное религиозное сооружение города – собор Труа. Это величественное здание славится своим богато украшенным порталом и красивым окном-розеткой, а еще высокой башней. Собор выделяется асимметричной архитектурой. Все из-за того, что денег на его завершение в свое время не хватило. И это обеспечило ему эту уникальность. Самой старой в городе является церковь Святой Магдалины. Ее романские секции были построены еще в 1120-1150 годах. Зайдите внутрь, чтобы полюбоваться невероятным "жубе" – искусно украшенной резной перегородкой, отделяющей неф от хоров.

Гурманам здесь советуют попробовать французские колбаски "андуйет", изготовленные из рубца. Поверьте, ничего подобного вы не попробуете более нигде.

Онфлер

От красоты перехватывает дыхание: 3 средневековых города во Франции, о которых мало кто знает

Нормандия — одно из самых популярных направлений для туристов во Франции. И это неудивительно, учитывая, что здесь находятся такие всемирно известные достопримечательности, как Мон-Сен-Мишель и пляжи, на которые летом 1944 года высадились союзные войска, чтобы положить конец Второй мировой войне. Но один из красивейших городов региона до сих пор остается без внимания, которого заслуживает.

Онфлер – это очаровательный портовый город, который отличается своими узкими темно-синими или серыми домами на набережной, хитрым переплетением улиц в историческом центре, а также монументальной деревянной церковью – старейшей из сохранившихся во Франции. Здание украшает город уже более 550 лет.

Хотите осмотреть этот городок, который словно сошел с картины художника-импрессиониста Эжена Будена (кстати, местного уроженца)? Покатайтесь на колесе обозрения Grande Roue. И не забудьте полакомиться в местных ресторанах традиционными нормандскими блюдами, которые имеют неожиданно много общего с азиатской кухней.

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