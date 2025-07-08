Сразу 8 мишленовских ресторанов: куда поехать в Италии, если вы гурман

Итальянская кухня спорит за звание наиболее популярной в мире с японской и частенько выигрывает. Пасту, пиццу, различные салаты, десерты и соусы мы с радостью готовим даже у себя дома, но лучше все же пробовать эти блюда на их родине – в Италии.

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И куда нужно отправиться, чтобы сполна насладиться вкусом итальянских блюд, рассказало издание Express. В этом городе находится целых восемь ресторанов, отмеченных звездами Мишлен. И этим городом является столица Тосканы – удивительная Флоренция. Тысячи туристов ежегодно съезжаются сюда ради удивительной архитектуры, высокого искусства и, конечно же, вкусной еды.

Кроме восьми ресторанов, которые имеют от путеводителя Мишлен его фирменные знаки отличия, еще больше флорентийских заведений упоминаются в этом путеводителе. То есть вкусно поесть здесь точно удастся.

Так ресторан Santa Elisabetta был удостоен двух звезд, а Enoteca Pinchiorri даже трех. Туристы, которые имеют время дождаться своей брони, и деньги заплатить за обслуживание в таких высококлассных заведениях, стараются не обходить их своим вниманием.

Так в путеводителе Мишлен Enoteca Pinchiorri описывается как "легендарное" заведение. О нем говорят так: то, что изначально было простым винным баром с кухней, стало одним из крупнейших итальянских ресторанов par excellence.

"Обеденный зал украшен картинами и фресками и имеет тот тип исторической элегантности, который характерен для Флоренции, тогда как на кухне Риккардо Монко радует гостей своими блюдами, которые поражают, не становясь слишком изысканными или чрезмерными, так что интенсивные вкусы проявляются и остаются в памяти надолго", – вот как описывают лучшее заведение Флоренции гастроэксперты.

В Santa Elisabetta шеф-повар Рокко Де Сантис создает "сложную и изобретательную средиземноморскую кухню с акцентом на рыбу и морепродукты". Путеводитель также называет этот ресторан "великолепным".

Туристам, посещающим Флоренцию, обязательно советуют попробовать блюда, которые исторически происходят из этого города. Согласно путеводителю Мишлен, саму тет готовят один из лучших паштетов в мире, используя кусочки куриной печени, густое соленое масло и каперсы. Рестораны Cibrèo или Il Latini, для которых это блюдо является фирменным, прячутся на крошечной улочке недалеко от главного железнодорожного вокзала города.

Флоренция также является родиной пасты, известной как пичи – толстой лапши, скрученной вручную. Местные повара умело сочетают ее с густыми соусами. Традиционно эта разновидность пасты подается с одним из трех: aglione – это томатный соус, приправленный насыщенным тосканским чесноком, мясным соусом рагу или con le briciole, который готовится с панировочными сухарями, поджаренными с чесноком и перцем чили.

Итак, если вы ищете от отдыха именно кулинарных впечатлений, отправляйтесь во Флоренцию. Она вас точно не разочарует.

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