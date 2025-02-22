Как вкусно пожарить хек на сковороде: рыба получится очень нежной и сочной
Хек очень нежная рыба с небольшим количеством костей, поэтому ее можно готовить совершенно по-разному. Наиболее популярный вариант – это жарка на сковородке. Для того, чтобы кусочки были сочными внутри и золотистыми сверху, нужно выбрать для них правильную панировку.
Идея приготовления сочного жареного хека опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Для панировки нужно соединить пшеничную и кукурузную муку – результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- хек – 1 кг.
- приправа для рыбы
- соль – 1,5 ч.л.
- яйца – 2 шт.
- мука – 4 ст.л.
- кукурузная мука – 2 ст.л.
- вода – 3-4 ст.л.
- укроп – по желанию
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить, удалить плавники.
2. Нарезать на порционные кусочки.
3. Добавить соль, приправы и яйца.
4. Замариновать, оставить на 30-60 минут (можно больше).
5. Муку смешать.
6. Каждый кусочек рыбы обвалять в муке.
7. Обжарить на сковороде с добавлением растительного масла.
8. Готовую рыбу выложить на чистую сухую сковороду, добавить воду.
9. Налить 2-3 ст.л. воды, накрыть крышкой, чтобы она пропарилась 4-5 минут.
10. По желанию посыпать зеленью.
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