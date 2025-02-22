Как вкусно пожарить хек на сковороде: рыба получится очень нежной и сочной

Хек очень нежная рыба с небольшим количеством костей, поэтому ее можно готовить совершенно по-разному. Наиболее популярный вариант – это жарка на сковородке. Для того, чтобы кусочки были сочными внутри и золотистыми сверху, нужно выбрать для них правильную панировку.

Видео дня

Идея приготовления сочного жареного хека опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Для панировки нужно соединить пшеничную и кукурузную муку – результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

хек – 1 кг.

приправа для рыбы

соль – 1,5 ч.л.

яйца – 2 шт.

мука – 4 ст.л.

кукурузная мука – 2 ст.л.

вода – 3-4 ст.л.

укроп – по желанию

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить, удалить плавники.

2. Нарезать на порционные кусочки.

3. Добавить соль, приправы и яйца.

4. Замариновать, оставить на 30-60 минут (можно больше).

5. Муку смешать.

6. Каждый кусочек рыбы обвалять в муке.

7. Обжарить на сковороде с добавлением растительного масла.

8. Готовую рыбу выложить на чистую сухую сковороду, добавить воду.

9. Налить 2-3 ст.л. воды, накрыть крышкой, чтобы она пропарилась 4-5 минут.

10. По желанию посыпать зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: