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Как вкусно приготовить бюджетный булгур с молодой капустой: вкус блюда удивит

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
540
Рецепт булгура

Булгур – очень полезный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, а также каш и супов, плова. Еще его можно готовить в духовке с мясом и овощами. 

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Как вкусно приготовить булгур

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура с капустой, морковью и луком. 

Что приготовить из булгура

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1/3 молодой капусты (небольшой)
  • 100 г булгуру от
  • 200 г горячей воды
  • соль, сахар, перец

Способ приготовления: 

1. На сковороде обжариваем сначала лук с морковью, затем добавляем капусту.

Морковь для блюда

2. Солим, обязательно добавляем немного сахара и черный перец. Готовим на среднем огне к размягчению капусты.

Капуста с морковью

3. Булгур обязательно промываем и добавляем в овощи.

Приготовление блюда

4. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и готовим 15-20 минут на низком огне.

Готовый булгур

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