Как вкусно приготовить бюджетный булгур с молодой капустой: вкус блюда удивит

Булгур – очень полезный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, а также каш и супов, плова. Еще его можно готовить в духовке с мясом и овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура с капустой, морковью и луком.

Ингредиенты:

1 луковица

1 морковь

1/3 молодой капусты (небольшой)

100 г булгуру от

200 г горячей воды

соль, сахар, перец

Способ приготовления:

1. На сковороде обжариваем сначала лук с морковью, затем добавляем капусту.

2. Солим, обязательно добавляем немного сахара и черный перец. Готовим на среднем огне к размягчению капусты.

3. Булгур обязательно промываем и добавляем в овощи.

4. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и готовим 15-20 минут на низком огне.

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