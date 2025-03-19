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Как вкусно приготовить бюджетный булгур с молодой капустой: вкус блюда удивит
Булгур – очень полезный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, а также каш и супов, плова. Еще его можно готовить в духовке с мясом и овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура с капустой, морковью и луком.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1/3 молодой капусты (небольшой)
- 100 г булгуру от
- 200 г горячей воды
- соль, сахар, перец
Способ приготовления:
1. На сковороде обжариваем сначала лук с морковью, затем добавляем капусту.
2. Солим, обязательно добавляем немного сахара и черный перец. Готовим на среднем огне к размягчению капусты.
3. Булгур обязательно промываем и добавляем в овощи.
4. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и готовим 15-20 минут на низком огне.
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